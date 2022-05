Play-off Serie B primo turno, come ci si qualifica alle semifinali

Play off serie B. Primo turno degli scontri diretti che valgono la A. In campo Ascoli-Benevento e Brescia-Perugia. Programma, regolamento, tabellone, favorite

Play off serie B – Dopo la conclusione del Campionato, scattano anche i play-off che decreteranno chi sarà promosso in Serie A insieme a Lecce e Cremonese. Il turno preliminare vede sfidarsi in gara secca, quindi senza andata e ritorno, Ascoli-Benevento e Brescia-Perugia in casa della meglio classificata. Le vincenti di questi confronti sfideranno rispettivamente Monza e Pisa.

Play off serie B quando si gioca il turno preliminare

Le due gare in programma si disputeranno in giorni diversi al fine di consentire a tutti di apprezzare lo spettacolo dei play-off di Serie B. Ascoli-Benevento (la cui vincente sfiderà il Pisa) si giocherà ad Ascoli venerdì 13 maggio alle 20.30, mentre invece Brescia-Perugia (la cui vincente affronterà il Monza) inizierà sabato 14 maggio alle 18 al Rigamonti di Brescia. La sfida nelle Marche sarà diretta da Manganiello di Pinerolo, mentre quella in Lombardia da Fourneau di Roma Uno.

Chi si qualifica se la gara finisce in parità

Il turno preliminare prevede una gara di novanta minuti, al termine dei quali la vincitrice accederà alla semifinale. In caso di parità alla conclusione dei tempi regolamentari, si procederà alla disputa di due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Qualora le due contendenti si trovassero ancora in parità, niente calci di rigore. Si qualificherà bensì la meglio piazzata la termine della stagione regolare. Pertanto, se si verificasse questa eventualità, passerebbero il turno Ascoli e Brescia, meglio posizionate di Perugia e Benevento.

Ascoli-Benevento e Brescia-Perugia dove vederle in tv

Come per il campionato, anche le partite dei play-off e play-out di Serie B saranno visibili in televisione. Non è però possibile vederle in chiaro oppure in maniera gratuita in quanto Ascoli-Benevento e Brescia-Perugia si potranno vedere solo su Dazn, Sky o Helbiz Live, previa la sottoscrizione di un abbonamento alla relativa piattaforma.

Play off serie B, squadre favorite per il passaggio del turno

Per questo turno preliminare play-off di Serie B, i favori del pronostico sono ovviamente per Ascoli e Brescia. L'”ovviamente” è dovuto al fatto che marchigiani e lombardi hanno concluso il campionato davanti a Benevento e Perugia, ma non solo. Infatti bianconeri e Rondinelle potranno contare sul fattore campo favorevole in quanto giocheranno davanti al proprio pubblico, ma anche sul fatto che possiedono due risultati su tre a proprio favore. Ricordiamo infatti che con il pareggio al termine dei supplementari, si qualificano Ascoli e Brescia.

