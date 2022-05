Vicenza-Cosenza, andata play-out serie B. Orario e come vederla gratis

Vicenza Vs Cosenza. Play out prima partita salvezza fra vicentini e cosentini. Chi perde rischia la retrocessione in Serie C. Chi è favorita e a che ora vederla in Tv

Vicenza Vs Cosenza. Il campionato di Serie B 2021/2022 è ufficialmente entrato nelle fasi salienti. Dopo la chiusura dei gironi di andata e ritorno, siamo infatti entrati nella fase a eliminazione diretta, con i play-out che decreteranno chi fra Vicenza e Cosenza giocherà ancora nella serie cadetta e chi retrocederà in C.

Vicenza-Cosenza, dove si gioca e come vederla in tv

Vicenza Vs Cosenza è la partita d’andata del play-out di Serie B, si giocherà giovedì 12 maggio alle 20.30 allo stadio Romeo Menti di Vicenza e sarà diretta da Fabio Maresca della sezione di Napoli. Il match sarà trasmesso in diretta da Dazn, Sky e Helbiz Live, ma la visione non sarà disponibile in forma gratuita in quanto sarà necessario aver sottoscritto uno degli abbonamenti disponibili sulle varie piattaforme.

Per l’occasione, lo stadio Romeo Menti si trasformerà in un’autentica bolgia poiché sono stati polverizzati in pochissime ore i biglietti a disposizione per assistere al match. Dopo quattro ore dall’apertura della vendita erano già staccati ben ottomila tagliandi, mentre sono andati letteralmente a ruba anche i 1.300 posti riservati ai tifosi del Cosenza.

Vicenza-Cosenza, come arrivano le squadre e chi è favorita

Grazie al successo ottenuto sul campo dell’Alessandria nell’ultimo turno di campionato, il Vicenza ha strappato il pass per disputare i play-out. Senza quei tre punti, infatti, i vicentini sarebbero retrocessi in Serie C. Il Cosenza invece arriva dalla vittoria contro il Cittadella e ora la squadra di Bisoli arriva avvantaggiata in virtù del miglior piazzamento in classifica.

Vicenza-Cosenza, chi retrocede in C, chi resta in B

Una fra Vicenza e Cosenza farà compagnia a Alessandria, Crotone e Pordenone che sono retrocesse in Serie C al termine della stagione regolare, mentre l’altra sarà ancora ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B. Per stabilire chi scenderà nella terza serie e chi rimarrà in cadetteria bisognerà attendere la vincente di questo scontro diretto.

Per decretare chi resterà in Serie B, si analizzeranno le reti messe a segno nei 180 minuti che si disputeranno. In caso di parità, si salverà il Cosenza in virtù del quintultimo posto conquistato al termine della stagione regolare, mentre il Vicenza, quartultimo, retrocederà in Serie C.

Vicenza-Cosenza, chi gioca

In casa Cosenza sono molti i dubbi di formazione presenti nella testa di Bisoli che ha diversi giocatori non al meglio della condizione come Venturi, Palmiero, Millico, Situm, Florenzi e Ndoj. Poche perplessità invece in casa Vicenza, con Baldini che si affiderà a Diaw supportato da Ranocchia e Da Cruz.

Vicenza (3-4-2-1): Contini; Brosco, De Maio, Bruscagin; Maggio, Cavion, Bikel, Lukaku; Ranocchia, Da Cruz; Diaw. Allenatore: Baldini.

Cosenza (3-5-2): Matosevic; Rigione, Camporese, Vaisanen; Bittante, Gerbo, Carraro, Kongolo, Di Pardo; Caso, Larrivey. Allenatore: Bisoli.

