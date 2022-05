Playoff Serie B, Benali manda in finale il Pisa

Playoff Serie B: il Pisa vince la semifinale di ritorno e vola in finale dove troverà la vincente fra Monza e Brescia

Il Pisa si aggiudica la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B e si qualifica per la finale. La formazione toscana, sconfitta 1-0 a Benevento, vince con il medesimo punteggio a Pisa e supera il turno grazie al miglior piazzamento finale dopo la regular season.. Ora i toscani, nella finalissima, affronteranno la vincente fra Monza e Brescia.

LEGGI ANCHE: Squadre neopromosse Serie B campionato 2022

Come è andata Pisa-Benevento

Il Pisa rimette in equilibrio il doppio confronto già all’11’ della prima frazione di gioco con la rete di Benali che beffa Paleari sfruttando anche una deviazione. Al 22′ i toscani raddoppiano con Puscas, ma il Var interviene annullando il 2-0 pisano.

Nella ripresa Il Benevento non riesce a trovare la rete del pareggio. Anzi, è l’estremo difensore dei campani Paleari a tenere in vita la squadra di Caserta che però deve alzare bandiera bianca.

LEGGI ANCHE: Serie B 2021/2022 ultima giornata. Chi è promosso in A e chi va in C

Quale è il regolamento della semifinale playoff di B

La semifinale playoff di Serie B si gioca in gare di andata e ritorno e al termine dei 180 minuti regolamentari, va in finale chi ha la miglior differenza reti nel doppio confronto. In caso di parità, non vale la regola del gol in trasferta, ma passa il turno la miglior classificata alla fine della stagione regolare.

LEGGI ANCHE: Playout Serie B, Cosenza-Vicenza 2-0. Vicentini in C, Larrivey salva i calabresi

Quale è il regolamento della finale playoff di B

La finale playoff di Serie B, come la semifinale, si disputa in gara di andata e ritorno e sarà promossa in serie A la squadra che avrà la miglior differenza reti dopo i due confronti.

In caso di parità non varrà la regola del gol in trasferta, ma andrà Serie A la miglior classificata al termine del campionato. In caso di ulteriore parità si procederà con la disputa di due tempi supplementari ed eventualmente dei calci di rigore.

LEGGI ANCHE: Playoff Serie B, come si va in finale. Partite e guida tv

Pisa-Benevento, il tabellino. Marcatori e ammoniti

Pisa-Benevento 1-0

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Hermannsson, Leverbe, Beruatto; Benali (64′ Sibilli), Nagy, Marin (90’+2′ De Vitis); Mastinu (65′ Siega); Torregrossa (64′ Lucca), Puscas (85′ Masucci). A disp.: Berra, Cohen, De Marino, Di Quinzio, Gücher, Livieri, Touré. All. D’Angelo.

Benevento (4-3-2-1): Paleari; Letizia, Barba, Glik, Masciangelo (69′ Elia); Calò (84′ Forte), Acampora (69′ Viviani), Ionita (51′ Insigne); Tello, Improta (69′ Moncini); Lapadula. A disp.: Brignola, Foulon, Gyamfi, Manfredini, Pastina, Petriccione, Vogliacco. All. Caserta.

Arbitro: Sozza di Seregno

Reti: 11’pt Benali

Note: ammoniti Ionita, Marin, Beruatto, Leverbe, Viviani