Playoff Serie B, al Benevento il primo round sul Pisa

Playoff Serie B: il Benevento supera il Pisa nella semifinale d’andata. Ora tocca a Brescia e Monza

Il Benevento si impone nella semifinale d’andata playoff contro il Pisa. Il club campano vince 1-0 in casa, battendo i toscani grazie alla rete messa a segno da Lapadula nella ripresa. Ora tocca a Brescia e Monza sfidarsi.

LEGGI ANCHE: Squadre neopromosse Serie B campionato 2022

Come è andata Benevento-Pisa

Caserta si affida ancora a Lapadula, risolutore del turno preliminare contro l’Ascoli, come vertice offensivo, mentre i toscani si affidano al giovane Lucca. Il Benevento tiene in mano costantemente il pallino del gioco, ma ciò nonostante si va all’intervallo a porte inviolate. La rete di Barba, al 28′, viene infatti correttamente annullata per una posizione di fuorigioco nell’azione.

Il Pisa accenna una reazione nella ripresa, ma la squadra di Caserta torna ben presto padrona del campo e, a cinque giri di lancetta dal triplice fischio finale, realizza il definitivo 1-0 grazie a Lapadula, lesto a sfruttare un rimpallo favorevole e beffare Nicolas.

LEGGI ANCHE: Serie B 2021/2022 ultima giornata. Chi è promosso in A e chi va in C

Quale è il regolamento della semifinale playoff di B

La semifinale playoff di Serie B si disputa in partite di andata e ritorno e al termine dei 180 minuti regolamentari, si qualifica chi possiede la miglior differenza reti nei due match. In caso di parità, non varrà la regola del gol in trasferta, ma va in finale la miglior classificata alla fine della stagione regolare.

LEGGI ANCHE: Vicenza-Cosenza 1-0. Il gol di Maggio decide l’andata play-out serie B

Benevento-Pisa 1-0, tabellino, marcatori, ammoniti

Benevento-Pisa 1-0

Benevento (4-3-3): Paleari; Masciangelo (89′ Foulon), Barba, Glik, Letizia; Tello, Calò, Acampora (64′ Viviani); Improta (73′ Ionita), Lapadula (89′ Moncini), Insigne (64′ Elia). All. Caserta

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, De Vitis (55′ Berra), Leverbe, Beruatto; Tourè (89′ Siega), Nagy, Marin; Sibilli (73′ Mastinu); Lucca, Puscas (73′ Torregrossa). All. D’Angelo

Reti: 85′ Lapadula (B)

Note: ammoniti Lucca (P), Glik (B), Nagy (P), Elia (B), Torregrossa (P)

LEGGI ANCHE: Playoff Serie B, come si va in finale. Partite e guida tv