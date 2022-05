Sassuolo-Milan 0-3, lo Scudetto è del Milan! 100 milioni di tifosi tornano felici

Sassuolo vs Milan finisce 0-3. Come è andata la gara, chi ha segnato, tabellino, trofei del Milan

Sassuolo-Milan finisce 0-3 e scatta la festa dei 100 milioni di tifosi rossoneri nel mondo. Dopo 11 lunghissimi anni, il Milan torna alla conquista dello scudetto. A Reggio Emilia, il Diavolo archivia la pratica già nel primo tempo grazie alla doppietta di Giroud e alla rete di Kessié, e chiude la stagione a quota 86 punti, uno più dell’Inter che chiude seconda.

Sassuolo-Milan, come è andata la partita

Nessuna sorpresa nelle formazioni iniziali di Sassuolo-Milan, con i rossoneri che partono subito forte spinti anche da un Mapei Stadium esaurito e con la maggior parte dei presenti di fede milanista. Il Milan capitalizza immediatamente le prime palle gol con la doppietta di Giroud fra il 17′ e il 32′ e la terza rete di Kessié al 34′, tutti propiziati da giocate di Leao.

Stefano Pioli. Età, stipendio carriera dell'allenatore del Milan

Nella ripresa la squadra di Pioli cerca di mantenere la calma pur sentendo avvicinarsi sempre più la conquista del Tricolore, mentre il Sassuolo accenna una timida reazione che si ferma su una respinta di Maignan e sul palo di Traoré. Nel finale c’è spazio anche per Ibrahimovic, che va in gol ma l’arbitro annulla per un’irregolarità nell’azione.

Quanti scudetti ha vinto il Milan. Tutti i trofei

Grazie a quello della stagione appena conclusa, il Milan sale a quota 19 nella classifica degli scudetti vinti raggiungendo l’Inter in seconda posizione, ma rimanendo comunque ben distante dalla Juventus che è a 36.

Ciò nonostante il Milan rimane comunque il club italiano più titolato al mondo grazie a 7 Champions League, 2 Coppa delle Coppe, 5 Supercoppa Europea, 3 Coppa Intercontinentale, 1 Mondiale per Club, oltre a 5 Coppa Italia e 7 Supercoppa Italiana.

Sassuolo-Milan, il tabellino

SASSUOLO-MILAN 0-3

SASSUOLO (4-3-3) Consigli (82′ Satalino); Muldur, Ayhan, Ferrari (82′ Peluso), Kyriakopoulos; Frattesi (58′ Traore), Lopez (46′ Magnanelli), Henrique; Berardi (67′ Defrel), Scamacca, Raspadori. In panchina: Pegolo, Rogerio, Djuricic, Ciervo, Ceide, Chiriches, Ruan Tressoldi. Allenatore: Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori (81′ Romagnoli), Theo Hernandez; Tonali (46′ Bennacer), Kessie; Saelemaekers (81′ Florenzi), Krunic (72′ Brahim Diaz), Leao; Giroud (72′ Ibrahimovic). In panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure, Rebic, Messias, Bakayoko, Gabbia. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Doveri di Roma Uno

RETI: 17′ e 32′ Giroud, 34′ Kessié

NOTE: ammoniti Tonali (M); Kyriakopoulos (S)