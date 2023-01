Serie A 2023 17^ giornata. Ultime notizie formazioni

17esima giornata di Serie A | Orari programmi in TV | Ultime news e probabili formazioni

Serie A 17^ giornata. Il nuovo anno ha portato una clamorosa sorpresa nel campionato di Serie A maschile che riprende dopo quasi due mesi di sosta. La clamorosa sconfitta della capolista Napoli sul campo dell’Inter.

Un risultato estremamente significativo che accorcia la classifica e di fatto riapre il campionato a tre turni dalla fine del girone di andata. La 17esima giornata propone altre sfide estremamente interessanti.

Questo nel dettaglio il programma delle partite del turno di questo fine settimana.

PARTITA DATA E ORARIO IN ONDA SU FIORENTINA

SASSUOLO

07 gennaio 15.00 DAZN JUVENTUS

UDINESE

07 gennaio 18.00 DAZN MONZA

INTER

07 gennaio 20.45 DAZN + SKY SALERNITANA

TORINO

08 gennaio 12.30 DAZN + SKY LAZIO

EMPOLI

08 gennaio 15.00 DAZN SPEZIA

LECCE

08 gennaio 15.00 DAZN SAMPDORIA

NAPOLI

08 gennaio 18.00 DAZN MILAN

ROMA

08 gennaio 20.45 DAZN VERONA

CREMONESE

09 gennaio 18.00 DAZN BOLOGNA

ATALANTA

09 gennaio 20.45 DAZN + SKY

Serie A 17^ giornata Fiorentina-Sassuolo

Certo non un buon momento per il Sassuolo, innervosito da molte voci di mercato che potrebbero vedere in partenza fin da questa sessione di gennaio alcuni dei suoi pezzi pregiati. Emiliani reduci da una brutta sconfitta in casa contro la Sampdoria. Fiorentina di nuovo al Franchi dopo il pareggio interno contro il Monza. Confronto in equilibrio: sette vittorie viola, altrettanti pareggi, sei successi emiliani nei venti incontri giocati fino qui. Amrabat, oggetto molto conteso del mercato, dovrebbe tornare tra i titolari nei viola. Sassuolo ancora senza Berardi, tornato al gol ma vittima di un affaticamento.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat; Ikoné, Barak, Kouamé; Cabral.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Matheus Henrique, Traoré; Defrel, Pinamonti, Laurienté.

Juventus-Udinese

La vittoria della Juventus propiziata da un calcio di punizione all’ultimo istante di Milik a Cremona, ha fruttato alla squadra di Allegri la settima vittoria consecutiva, l’ottava gara di fila senza subire gol. Il muso corto di Allegri non piace. Ma porta la Juve più in alto in classifica ad ospitare l’Udinese. La tradizione di questa sfida vede i friulani in netto svantaggio con sole 13 vittorie a fronte delle 69 della Juve che non perde in casa dall’Udinese dal 2015. Ancora problemi in difesa per Allegri che tuttavia potrebbe finalmente riportare Chiesa in campo dal primo minuto. Sempre assente Vlahovic: probabile fiducia a Kean in un modulo a due punte.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success.

Monza-Inter: Serie A 17^ giornata

Dopo quello contro il Milan il neopromosso Monza incrocia in casa anche il cammino di un’Inter lanciatissima dalla bella vittoria sul Napoli. In una sfida che non ha precedenti nel massimo campionato, le due squadre non si sono mai affrontate nemmeno in Coppa Italia, occhi puntati su Dzeko al suo terzo gol consecutivo. Ma anche su Skriniar, sempre più corteggiato dal PSG pronto a offrire una cifra importante pur di averlo subito, con un contratto ormai in scadenza. Rovella resta in dubbio nel Monza con Pablo Marì completamente ristabilito dopo la brutta aggressione subita alcune settimane fa di nuovo alla guida della difesa. Lukaku ancora titolare, torna dal primo minuto Dumfries.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Ranocchia, Colpani, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Petagna.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.

Salernitana-Torino

Di fronte due squadre deluse dal ritorno in campo di inizio anno, Torino rimontato dal Verona che non prendeva punti da dieci partite. Campani, di nuovo in casa, sconfitti dal Milan che nel primo tempo ha sfiorato la goleada. Nicola riconferma quasi tutto della partita di mercoledì: anche il nuovo acquisto Ochoa, reduce dai Mondiali, tra i pali. Con Piatek in attacco. Juric privo di Pellegri e Singo: maglia da titolare per Vlasic a scapito di Radonjic con Sanabria unica punta,

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Fazio; Candreva, Vilhena, Radovanovic, Kastanos, Bradaric; Dia, Piatek.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria.

Lazio-Empoli

Una delle squadre che ha deluso di più nel primo turno del 2023 è stata senza dubbio la Lazio di Sarri, incappata in un secondo tempo lento e affannoso sul campo di Lecce e in una sconfitta pesante anche per la classifica. Luis Alberto non sarà convocato ma il suo futuro resta per il momento una ipotesi visto che le offerte di mercato non sembrano trovare il consenso della squadra capitolina. Empoli senza Akpa Akpro, squalificato dopo l’espulsione di Udine. Caputo, tornato in Toscana da protagonista, di nuovo titolare insieme a Satriano.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

Serie A 17^ giornata Spezia-Lecce

Sfida importantissima in chiave salvezza quella tra Spezia e Lecce con i salentini imbattuti con due vittorie e tre pareggi in cinque delle ultime sei sfide. Spezia che continua a dimostrare una certa vitalità offensiva con Gyasi e Nzola: ma troppa fragilità nei minuti finali, spesso decisivi in senso negativo per la squadra di Gotti. Con Dragowski ancora indisponibile sarà Zovko a difendere i pali per gli spezzini. Squalificato Hjulmand nel Lecce, al suo posto quasi certamente Askildsen. Colombo riconfermatissimo dopo l’ottima prova contro la Lazio.

SPEZIA (3-5-2): Zovko; Amian, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Bastoni, Reca; Nzola, Gyasi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Serie A 17^ giornata: Sampdoria-Napoli

Marassi diventa terreno di esame per il Napoli, sconfitto alla ripresa del campionato. Soprattutto dopo la bella vittoria dei blucerchiati a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Una importante iniezione di fiducia per la squadra di Stankovic alle prese con una situazione di classifica ancora estremamente complicata. Spalletti di fatto ha una squadra al completo. Ma potrebbe anche operare dei cambi dopo le difficoltà di un centrocampo apparso lento e imballato a San Siro. Possibile l’impiego dal primo minuto di Lozano e Mario Rui. Samp senza lo squalificato Amione. Lammers, appena arrivato da Empoli, in campo dal primo minuto.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Bereszynski, Nuytinck, Murru; Leris, Verre, Villar, Rincon, Augello; Gabbiadini, Lammers.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Serie A 17^ giornata: Milan-Roma

L’ottimo Milan visto in campo per oltre un’ora a Salerno è chiamato a una riconferma contro la Roma. Squadra che Pioli potrebbe riconfermare quasi interamente continuando a privilegiare Brahim Diaz su un De Ketelaere ancora non del tutto convincente. Zaniolo in forte dubbio nella Roma di Mourinho, costretto a rinunciare anche a Belotti. Abraham, escluso contro il Bologna, diventa pedina necessaria fin dal primo minuto. Una classicissima di Serie A: ma anche una partita che vede il Milan nettamente favorito dai precedenti, 78 vittorie in 174 gare. La Roma è la squadra che i rossoneri hanno battuto di più nella loro storia di Serie A.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Verona-Cremonese

Incontro pesantissimo in chiave salvezza. La Cremonese, umiliata da due clamorosi pali, quattro palle gol fallite di un nulla e da una rete subita solo nei secondi finali dalla Juventus, gioca a Verona contro una squadra in ripresa. Hellas che ha incamerato a Torino il suo primo punto dopo dieci sconfitte di fila. Ma l’unico successo dei grigiorossi sul Verona risale a oltre trent’anni fa: era il 1991. Cremonese che prova a far saltare il ‘fattore X’ dopo quattro pareggi nelle ultime otto trasferte. Alla squadra di Alvini, priva di Meité – squalificato – serve una vittoria.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Depaoli, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Lazovic; Djuric.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Milanese, Valeri; Dessers, Okereke.

Bologna-Atalanta

A chiudere il quadro del 17esima giornata di Serie A la sfida tra Bologna e Atalanta in programma nel posticipo del lunedì al Dall’Ara. La squadra di Thiago Motta è reduce da una gara buona, ma sfortunata, all’Olimpico contro la Roma, salvata da un disperato colpo di testa difensivo di Abraham all’ultimo istante. Ma deve sfatare una serie di tre partite senza gol contro la Dea. Che dal canto suo ha rischiato grosso a Spezia e dovrà rinunciare all’infortunato Zapata. Bologna protagonista di una miniserie casalinga molto efficace: 10 punti nelle ultime quattro gare giocate al Dall’Ara.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Orsolini, Dominguez, Aebischer; Arnautovic.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Scalvini; Soppy, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Højlund.

Questa la classifica di Serie A aggiornata al 16° turno

Classifica Serie A Pt. PG V N P NAPOLI

41 16 12 2 0 MILAN

36 16 9 3 2 JUVENTUS

34 16 8 4 2 INTER

33 16 9 1 4 LAZIO

30 16 9 3 2 ROMA

30 16 8 2 4 ATALANTA

28 16 8 3 3 UDINESE

25 16 6 6 2 TORINO

22 16 6 2 6 FIORENTINA

20 16 5 4 5 BOLOGNA

19 16 4 4 6 EMPOLI

18 16 3 5 6 LECCE

18 16 2 6 6 SALERNITANA

17 16 4 5 5 MONZA

17 16 4 1 9 SASSUOLO

16 16 4 4 6 SPEZIA

14 16 2 5 8 SAMPDORIA

9 16 1 3 10 CREMONESE

7 16 0 7 7 VERONA

6 16 1 2 11

Questo invece il prossimo turno, in programma dopo un turno infrasettimanale di Coppa Italia con le prime quattro gare degli ottavi di finale

PARTITA DATA E ORARIO IN ONDA SU NAPOLI

JUVENTUS

13 gennaio 20.45 DAZN CREMONESE

MONZA

14 gennaio 15.00 DAZN LECCE

MILAN

14 gennaio 18.00 DAZN INTER

VERONA

14 gennaio 20.45 DAZN + SKY SASSUOLO

LAZIO

15 gennaio 12.30 DAZN + SKY TORINO

SPEZIA

15 gennaio 15.00 DAZN UDINESE

BOLOGNA

15 gennaio 15.00 DAZN ATALANTA

SALERNITANA

15 gennaio 18.00 DAZN ROMA

FIORENTINA

15 gennaio 20.40 DAZN EMPOLI

SAMPDORIA

16 gennaio 20.45 DAZN + SKY

