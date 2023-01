Risultati Serie A ieri. L’Inter batte il Napoli e riapre il campionato

Tutti i risultati delle partite di ieri valide per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Juventus graziata e vincente con Milik. Classifica

Dopo oltre un mese e mezzo di stop, torna la Serie A e lo fa con il colpo dell’Inter che, a San Siro, supera 1-0 il Napoli con la zuccata di Dzeko e riapre il campionato. Soffre ma vince la Juventus, che passa di corto muso a Cremona con la punizione di Milik, mentre il Milan si impone a Salerno.

Nei bassifondi della classifica risale la Sampdoria, vittoriosa in casa del Sassuolo, mentre il Lecce si regala una gioia rimontando la Lazio fra le polemiche.

Sintesi Inter-Napoli 1-0

La partita più importante della sedicesima giornata di Serie A è ovviamente Inter-Napoli. I nerazzurri si giocano le ultime possibilità di lottare per lo scudetto, mentre i partenopei possono allungare ulteriormente in classifica.

In un San Siro praticamente esaurito, è l’Inter a prendersi le luci della ribalta con un successo di misura, ma comunque da tre punti, grazie al gol di Dzeko. Mkhitaryan apre sulla sinistra per Dimarco che penella un perfetto cross per il colpo di testa vincente di Dzeko da due passi. Oltre a questo, i nerazzurri si mostrano decisamente più aggressivi e determinati degli Azzurri, che incappano nella prima sconfitta in campionato al termine di una partita in cui Onana è stato impegnato con il contagocce.

Serie A Cremonese-Juventus 0-1

La Juventus trema per lunghi tratti ma, alla fine, esce vittoriosa dallo Zini di Cremona. I bianconeri infatti soffrono per lunghi tratti e rischiano di finire in svantaggio almeno in tre-quattro occasioni ma, grazie anche a un pizzico di fortuna, la squadra di Allegri può gioire al triplice fischio finale.

La Cremonese è infatti tutt’altro che rassegnata e gioca a viso aperto. Al 15′ Valeri va vicino al vantaggio sfruttando un’uscita avventata di Szczesny (grigiorosso in offside), poi viene annullata una rete a Dessers per un fallo commesso dallo stesso attaccante (le immagini con chiariscono fino a che punto il contatto sia falloso) che nella ripresa colpisce il palo con una bella conclusione a Szczesny battuto. Sempre nella seconda frazione di gioco, il legno nega la gioia al tiro cross di Afena-Gyan, mentre al 90′ Milik trova lo spiraglio giusto su punizione, sfruttando anche un errato posizionamento della barriera, e confeziona i tre punti alla Juventus.

Razzismo Lecce-Lazio 2-1

Increscioso episodio accaduto al Via del Mare, stadio in cui l’arbitro è stato costretto a interrompere il gioco per reiterati cori razzisti verso i calciatori del Lecce Umtiti e Banda provenienti dal settore riservato ai tifosi della Lazio. Il fatto, considerato anche il peso di uno dei due personaggi presi come bersaglio, ha suscitato molto clamore con l’intervento del presidente Fifa Gianni Infantino che si è schierato al fianco dei due salentini.

Sul campo il Lecce ha rimontato la squadra di Sarri, passata in vantaggio nel primo tempo con la rete del solito Immobile. Ma nella ripresa i giallorossi hanno ribaltato la situazione con l’uno-due a firma Strefezza-Colombo che vale tre punti e una grande gioia per tutta la famiglia salentina.

Risultati Serie A ieri, sedicesima giornata

Ieri si è giocata interamente tutta la sedicesima giornata del campionato di Serie A, tornato dopo il lungo stop dovuto alla disputa dei Mondiali vinti dall’Argentina. Di seguito tutti i risultati delle partite.

Mercoledì 4 gennaio ore 12.30

Salernitana-Milan 1-2

Sassuolo-Sampdoria 1-2

Mercoledì 4 gennaio ore 14.30

Spezia-Atalanta 2-2

Torino-Verona 1-1

Mercoledì 4 gennaio ore 16.30

Roma-Bologna 1-0

Lecce-Lazio 2-1

Mercoledì 4 gennaio ore 18.30

Cremonese-Juventus 0-1

Fiorentina-Monza 1-1

Mercoledì 4 gennaio ore 20.45

Inter-Napoli 1-0

Udinese-Empoli 1-1

Classifica Serie A 2022/2023

Nonostante la sconfitta, il Napoli mantiene saldamente la testa della classifica delle Serie A con cinque punti di vantaggio sul Milan e sette sulla Juventus. Quarta piazza per l’Inter che stacca la Lazio. Nelle retrovie, la Sampdoria si porta a -5 dallo Spezia. Di seguito la classifica completa dopo la disputa della sedicesima giornata.

Classifica Serie A Pt. PG V N P NAPOLI

41 16 12 2 0 MILAN

36 16 9 3 2 JUVENTUS

34 16 8 4 2 INTER

33 16 9 1 4 LAZIO

30 16 9 3 2 ROMA

30 16 8 2 4 ATALANTA

28 16 8 3 3 UDINESE

25 16 6 6 2 TORINO

22 16 6 2 6 FIORENTINA

20 16 5 4 5 BOLOGNA

19 16 4 4 6 EMPOLI

18 16 3 5 6 LECCE

18 16 2 6 6 SALERNITANA

17 16 4 5 5 MONZA

17 16 4 1 9 SASSUOLO

16 16 4 4 6 SPEZIA

14 16 2 5 8 SAMPDORIA

9 16 1 3 10 CREMONESE

7 16 0 7 7 VERONA

6 16 1 2 11

Quando gioca la Serie A

Ora la Serie A non si ferma più e prosegue a ritmo serrato. Già nel prossimo fine settimana le squadre torneranno a essere nuovamente protagoniste per la disputa della diciassettesima giornata. Ecco il programma completo.

Sabato 7 gennaio ore 15

Fiorentina-Sassuolo

Sabato 7 gennaio ore 18

Juventus-Udinese

Sabato 7 gennaio ore 21

Monza-Inter

Domenica 8 gennaio ore 12.30

Salernitana-Torino

Domenica 8 gennaio ore 15

Lazio-Empoli

Spezia-Lecce

Domenica 8 gennaio ore 18

Sampdoria-Napoli

Domenica 8 gennaio ore 20.45

Milan-Roma

Lunedì 9 gennaio ore 18.30

Verona-Cremonese

Lunedì 9 gennaio ore 20.45

Bologna-Atalanta