Risultati Serie A 15^ giornata. Alla sosta c’è un Napoli da record

Serie A 2022/2023. Risultati, classifica, sintesi delle partite della quindicesima giornata. Inter e Milan vincenti grazie ad autogol

La quindicesima giornata di Serie A chiude la prima fetta di stagione. Ora arriva il rompete le righe e la massima serie tornerà all’inizio di gennaio dopo che si sarà giocato il Mondiale. Nel frattempo il Napoli si conferma leader incontrastato e incontrastabile, forte di un inatteso +8 sul Milan, +10 sulla Juventus e via via tutte le altre.

Sintesi Serie A Juventus-Lazio 3-0

La Juventus infila un’altra vittoria e conferma l’ottimo momento di forma. La squadra allenata da Massimiliano Allegri batte 3-0 la Lazio di Sarri e la sorpassa in classifica. Poco prima dell’intervallo, un lancio di Rabiot si conferma perfetto per Kean che supera Provedel in uscita, mentre a inizio ripresa è ancora l’attaccante azzurro a timbrare il cartellino del gol per il 2-0. La Juve gestisce e al 90′ arrotonda il punteggio con la marcatura di Milik.

Serie A Milan-Fiorentina 2-1

Fortuna e polemiche a San Siro dove succede di tutto. Leao manda avanti il Milan al 2′, mentre Barak stampa l’1-1 della Fiorentina al 28′. Nella ripresa sono invece vivaci le proteste viola per un calcio di rigore non concesso alla squadra di Italiano per fallo di Tomori su Ikoné – dai replay sembra che il difensore rossonero tocchi prima la gamba dell’esterno viola e poi la palla – così come quelle in occasione del 2-1 del Milan per un fallo dei rossoneri che dà il via all’azione e per un contatto fra Rebic e Terracciano che impedisce la presa al portiere della Fiorentina.

Risultati Serie A Atalanta-Inter 2-3

Fortunata anche l’Inter che esce vincente da Bergamo grazie a un’autorete. E’ l’Atalanta però a sbloccare il match con il calcio di rigore trasformato da Lookman, ma prima dell’intervallo arriva la zampata vincente di Dzeko che fa l’1-1. Ad inizio ripresa la squadra di Inzaghi trova il raddoppio con Dzeko, dopo una serie di rimpalli con Maehle, e con la sfortunata autorete di Palomino sugli sviluppi di un corner. Al 77′ il tucumano, partito titolare dopo l’assoluzione dall’accusa di doping, riapre il match con un colpo di testa, ma i tre punti vanno all’Inter.

Quindicesima giornata Napoli-Udinese 3-2

Continua a batter cassa il Napoli che si libera anche dell’Udinese. Osimhen e Zielinski portano i partenopei sul 2-0 prima dell’intervallo, mentre a inizio ripresa tocca ad Elmas calare il tris. I bianconeri la riaprono nel finale con Nestorovski e Samardzic, ma è un risveglio tardivo che non ferma la marcia del Napoli in vetta alla classifica.

Serie A risultati quindicesima giornata

Nelle altre partite in calendario, si registra il colpo esterno dello Spezia in casa del Verona e quello interno del Monza contro la Salernitana. Pari fra Roma e Torino. Di seguito tutti i risultati della quindicesima giornata di Serie A.

PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU EMPOLI

CREMONESE

2-0 Cambiaghi, Parisi NAPOLI

UDINESE

3-2 Osimhen, Zielinski, Elmas, Nestorovski, Samardzic SAMPDORIA

LECCE

0-2 Colombo, Banda BOLOGNA

SASSUOLO

3-0 Aebischer, Arnautovic, Ferguson ATALANTA

INTER

2-3 Rig. Lookman, Dzeko, Dzeko, aut. Palomino, Palomino ROMA

TORINO

1-1 Linetty, Matic MONZA

SALERNITANA

3-0 Carlos Augusto, Dany Mota, rig. Pessina VERONA

SPEZIA

1-2 Verdi, Nzola, Nzola MILAN

FIORENTINA

2-1 Leao, Barak, aut. Milenkovic JUVENTUS

LAZIO

3-0 Kean, Kean, Milik

Classifica Serie A 2022/2023