Risultati Serie B 13^ giornata. A Cannavaro la sfida fra campioni del Mondo

Tutti i risultati delle partite della tredicesima giornata. Il Frosinone allunga in vetta. Classifica.

Al Frosinone basta un 1-0 ad Ascoli per consolidare il primato in classifica dopo la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Il Genoa non va oltre l’1-1 con il Como, mentre la Reggina vince e si riporta in seconda posizione.

Risultati Serie B Ascoli-Frosinone 0-1

Sconfitta e polemica in casa Ascoli dopo il ko contro il Frosinone. La rete di Roberto Insigne al 71′ regala i tre punti ai ciociari mentre il patron marchigiano Pulcinelli minaccia di denunciare l’arbitro Marinelli per i presunti torti subiti nell’anticipo della tredicesima giornata.

Sintesi Serie B Cosenza-Palermo 3-2

Buona la prima per il nuovo allenatore del Cosenza William Viali che batte 3-2 il Palermo. I rosanero vano in vantaggio con Brunori, ma nel recupero della prima frazione di gioco arriva l’1-1 di Florenzi. Nella ripresa c’è il botta-risposta fra Rigione e Brunori che porta il punteggio sul 2-2, poi Larrivey fa il 3-2 al 63′. Finale acceso con l’espulsione di Vallocchia fra i padroni di casa e il calcio di rigore fallito da Brunori.

Spal-Benevento 1-2

Il duello fra i campioni del Mondo se lo aggiudica Cannavaro che, con il suo Benevento, batte 2-1 la Spal di De Rossi. Esposito porta in vantaggio gli estensi al 10′, con il fortino spallino che resiste fino al 71′ quando Capellini prima e La Gumina poi firmano il sorpasso campano.

Serie B i risultati della tredicesima giornata

Nelle altre partite del tredicesimo turno spicca la vittoria del Parma, mentre la gara ad alto rischio fra Bari e Suditirol termina 2-2. Di seguito tutti i risultati delle partite della tredicesima giornata.

Venerdì 11 novembre

Ascoli-Frosinone 0-1

Sabato 12 novembre

Bari-Sudtirol 2-2

Cagliari-Pisa 1-1

Cosenza-Palermo 3-2

Modena-Perugia 1-1

Parma-Cittadella 3-1

Spal-Benevento 1-2

Venezia-Reggina 1-2

Ternana-Brescia 0-0

Domenica 13 novembre

Genoa-Como 1-1

Classifica Serie B 2022/2023

Di seguito la classifica completa della Serie B dopo la disputa della quindicesima giornata di campionato.