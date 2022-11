Partite Serie B 13^ giornata. Masiello costretto a rimanere a casa

Partite della tredicesima giornata di Serie B. Frosinone capolista impegnato ad Ascoli. Il Genoa chiude il turno con il Como.

A livello sportivo, la tredicesima giornata del campionato di Serie B offre al Frosinone la possibilità di allungare in classifica, con i ciociari impegnati ad Ascoli. Ma anche a Genoa e Reggina la possibilità di ridurre lo svantaggio dalla capolista che oggi è di 5 punti.

Partite Serie B Bari-Sudtirol

Da bollino rosso è invece Bari-Sudtirol, con il calciatore in forza agli altoatesini Andrea Masiello che non sarà convocato per la sfida del San Nicola a causa delle numerose minacce social ricevute dal difensore. Decisione presa dalla società dopo che anche le autorità hanno manifestato perplessità in merito all’ordine pubblico.

Undici anni fa il calciatore fu infatti protagonista di un’autorete in un derby contro il Lecce, episodio che divenne centrale nello scandalo legato al calcioscommesse e che costò a Masiello 2 anni e 5 mesi di squalifica. Con il calciatore a casa, si spera però che tutto possa filare liscio.

Partite tredicesima giornata Ascoli-Frosinone

I riflettori della tredicesima giornata del campionato cadetto sono ovviamente puntati sull’anticipo di venerdì fra Ascoli e Frosinone, con i ciociari chiamati a difendere la vetta della classifica dagli assalti di Genoa e Reggina. L’Ascoli però non è uno degli ostacoli più semplici da superare in quanto si sta mantenendo costantemente in zona playoff.

Partite Serie B 13^ giornata

Come di consueto, la maggior parte della partite di Serie B si giocheranno sabato alle 14, con particolare occhio di riguardo per Venezia-Reggina e Cosenza-Palermo. Il Genoa sarà invece impegnato domenica alle 16.15 quando al Ferraris arriverà il Como

Venerdì 11 novembre ore 20.30

Ascoli-Frosinone

Sabato 12 novembre ore 14

Bari-Sudtirol

Cagliari-Pisa

Cosenza-Palermo

Modena-Perugia

Parma-Cittadella

Spal-Benevento

Venezia-Reggina

Sabato 12 novembre ore 16.15

Ternana-Brescia

Domenica 13 novembre ore 16.15

Genoa-Como

Classifica Serie B 2022/2023

Classifica e risultati Serie B Campionato 2022 -2023

Pt. PG V N P Frosinone

27 12 9 0 3 Genoa

22 12 6 4 2 Reggina

22 12 7 1 4 Ternana

21 12 6 3 3 Bari

20 12 5 5 2 Parma

19 12 5 4 2 Brescia

19 12 5 4 3 Sudtirol

19 12 5 4 3 Ascoli



19 12 5 4 3 Cagliari

16 12 4 4 4 Spal

15 12 3 6 3 Cittadella

15 12 3 6 3 Palermo

15 12 4 3 5 Pisa

14 12 3 5 4 Modena

13 12 4 1 7 Como

12 12 3 3 6 Cosenza

11 12 3 2 6 Benevento

11 12 2 5 5 Venezia 9 12 2 3 6 Perugia

7 12 2 1 8

Come vedere la Serie B in televisione

Tutte le gare della tredicesima giornata del campionato di Serie B saranno trasmesse in televisione in diretta affinché i tifosi possano gustarsi comodamente gli eventi. Sky, Now Tv, Dazn e Helbiz consentiranno la visione in diretta delle gare, ma solamente ai propri abbonati. Per poter vedere i match di serie B sarà infatti necessario abbonarsi alla piattaforma preferita.

Vedi anche: Risultati Serie A 14esima giornata