Risultati Serie A 14^ giornata. Sestina Inter, capitombolo Atalanta

Serie A 2022/2023 Risultati, classifica, marcatori, sintesi delle partite della quattordicesima giornata. Il Napoli sempre più solo al comando

La quattordicesima giornata di Serie A regala sorprese e mostra la sofferenza di Atalanta, Milan e Juventus. I bianconeri la spuntano di corto muso con il Verona, i rossoneri non vanno oltre lo 0-0 con la Cremonese, i nerazzurri cadono a Lecce. A valanga invece l’Inter, mentre il Napoli non si ferma e allunga in vetta alla classifica.

Sintesi Verona-Juventus 0-1

Quanta fatica per la Juventus che centra sì la quinta vittoria consecutiva in campionato, ma soffre fino alla fine contro il Verona fanalino di coda mai domo. I bianconeri esultano grazie al gol di Kean, aiutato anche da un pizzico di fortuna, ma la vedono brutta contro un Hellas che recrimina per un calcio di rigore non concesso per mani di Danilo (anche se, regolamento alla mano, è giusta la decisione dell’arbitro Di Bello nonostante il braccio largo) e lotta fino alla fine (nel finale espulso Alex Sandro e stende Lasagna lanciato a rete).

Risultati Inter-Bologna 6-1

La valanga Inter si abbatte invece su un Bologna che stava attraversando un momento positivo. I felsinei sono i primi a passare in vantaggio con Lykogiannis, ma subiscono il sorpasso a causa del gran gol di Dzeko al volo e alla potente e precisa punizione di Dimarco. La squadra di Inzaghi dilaga poi con Lautaro, ancora Dimarco – autore di un’altra pregevole rete -, il rigore di Cahlanoglu e la deviazione di Gosens.

Tonfo Atalanta: a Lecce finisce 2-1

Un minuto di paura attorno alla mezzora del primo tempo costa carissimo all’Atalanta di Gasperini. In circa 60 secondi, la Dea subisce un clamoroso uno-due dal Lecce che va sul 2-0 con il colpo di testa di Baschirotto e il tiro di Di Francesco. Prima dell’intervallo Zapata – a segno in Serie A per la decima stagione consecutiva – dimezza lo svantaggio, ma nella ripresa la squadra di Gasperini non ha la miglior lucidità per completare l’aggancio.

Risultati Serie A quattordicesima giornata

Nelle altre partite della quattordicesima giornata, la Fiorentina sorride grazie al successo sulla Salernitana. Pari fra Spezia e Udinese, la Lazio batte il Monza 1-0. Di seguito risultati e marcatori della quattordicesima giornata di Serie A.

PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU NAPOLI

EMPOLI

2-0 rig. Lozano, Zielinsji SPEZIA

UDINESE

1-1 Reca (S), Lovric (U) CREMONESE

MILAN

0-0 LECCE

ATALANTA

2-1 Baschirotto (L), Di Francesco (L), Zapata (A) SASSUOLO

ROMA

1-1 Abraham (R), Pinamonti (S) FIORENTINA

SALERNITANA

2-1 Bonaventura (F), Dia (S), Jovic (F) INTER

BOLOGNA

6-1 Lykogiannis (B). Dzeko (I), Dimarco (I), Lautaro (I) Dimarco (I), rig. Cahlanoglu (I), Gosens (I) TORINO

SAMPDORIA

2-0 Radonjic, Vlasic VERONA

JUVENTUS

0-1 Kean LAZIO

MONZA

1-0 Romero

Classifica Serie A 2022/2023