Serie A 14^ giornata: il programma in TV, le probabili formazioni

Ultimo turno infrasettimanale prima della lunga pausa destinata ai Mondiali. 10 gare distribuite tra martedì e giovedì sera. Le probabili formazioni, la programmazione tv e streaming

Ancora due giornate da completare prima che il campionato di Serie A si fermi in vista della lunga pausa destinata ai Mondiali. L’Italia è ovviamente assente. Ma anche il nostro campionato dovrà rispettare una lunga inattività che sarà destinata ad amichevoli della Nazionale azzurra. Mentre i club si fermeranno quasi completamente, eccezion fatta per qualche test e un richiamo della preparazione.

La 14^a giornata non prevede scontri al vertice. A parte un paio di partite che coinvolgono la parte alta della classifica è un turno interlocutorio che riguarda soprattutto sfide tra la testa e la coda della classifica. Questo il calendario completo del turno con gli orari e la programmazione televisiva di ogni singola partita.

PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU NAPOLI

EMPOLI

8 novembre 18.30 DAZN SPEZIA

UDINESE

8 novembre 18.30 DAZN CREMONESE

MILAN

8 novembre 20.45 DAZN LECCE

ATALANTA

9 novembre 18.30 DAZN SASSUOLO

ROMA

9 novembre 18.30 DAZN FIORENTINA

SALERNITANA

9 novembre 20.45 DAZN INTER

BOLOGNA

9 novembre 20.45 DAZN TORINO

SAMPDORIA

9 novembre 20.45 DAZN - SKY VERONA

JUVENTUS

10 novembre 18.30 DAZN - SKY LAZIO

MONZA

10 novembre 20.45 DAZN - SKY

Serie A 14^ giornata Napoli-Empoli

É proprio il Napoli capoclassifica a inaugurare la quattordicesima giornata di Serie A, penultimo turno del campionato di questo 2022. Reduce da nove vittorie consecutive in campionato, la squadra di Spalletti ospita l’Empoli in una sfida dal pronostico sostanzialmente chiuso per la squadra toscana, reduce peraltro dalla bella vittoria interna contro il Sassuolo. Unica novità forzata per il Napoli l’assenza di Kvaratskhelia che si aggiunge a quella di Rrahmani. Zielinski dal primo minuto. Empoli che rinuncia a Destro, acciaccato e schiera in attacco la coppia Lammers-Satriano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Lammers, Satriano.

Serie A 14^ giornata Spezia-Udinese

Spezia reduce da tre sconfitte consecutive che rendono indispensabile un risultato positivo per una squadra che, anche se a tre punti di distanza, si ritrova appena un gradino al di sopra della zona salvezza. Cinque partite senza vittorie per l’Udinese, decisamente ridimensionata dopo lo straordinario avvio di stagione. Di nuovo titolare dal primo minuto dopo il gol segnato a San Siro Maldini, con Gyasi non disponibile. Udinese priva di Becao: Beto titolare accanto a Deulofeu.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Ekdal, Bourabia, Reca; Nzola, Maldini.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Pereyra; Beto, Deulofeu.

Serie A 14^ giornata Cremonese-Milan

Il fine settimana ha rilanciato il Milan, caparbio nel battere lo Spezia ma abile soprattutto a sfruttare le sconfitte di tutte le dirette avversarie, Atalanta, Roma e Inter. La trasferta contro la Cremonese, ancora alla disperata ricerca della sua prima vittoria dopo il ritorno in Serie A, non sembra essere un’insidia per la squadra di Stefano Pioli che può permettersi un po’ di turnover considerando anche la doppia squalifica di Giroud e Theo Hernandez. Origi in campo dal primo minuto. Nei grigiorossi riconfermata la coppia Okereke-Ciofani anche a causa dell’assenza forzata di Dessers, ancora infortunato.

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Meité, Valeri; Buonaiuto; Ciofani, Okereke.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Origi.

Serie A 14^ giornata Lecce-Atalanta

Sfida interessante quella tra Lecce e Atalanta, due squadre che pur con un evidente divario tecnico giocano un calcio apparentemente molto simile fatto di ritmo, fraseggio e aggressività. Buone notizie in settimana per Gasperini che a breve potrà di nuovo contare su Palomino che è uscito completamente scagionato da un’antipatica vicenda di doping. Anche se gli è costata diverse settimane di inattività. Il difensore tuttavia non è ancora pronto. Muriel e Zappacosta infortunati nei bergamaschi. Salentini al completo con Colombo probabilmente titolare e preferito a Ceesay.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Lookman, Zapata.

Serie A 14^ giornata Sassuolo-Roma

La Roma torna in campo con il morale a terra dopo la brutta sconfitta nel derby ma anche con i cerotti viste le numerose assenze. Pellegrini, vittima di una lesione muscolare alla coscia destra, tornerà in campo solo con l’anno nuovo. E si aggiunge alla lunga lista di infortunati che comprende anche Dybala, Spinazzola e Wijnaldum. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite per il Sassuolo che torna a schierare dal primo minuto Traoré in attesa del ritorno di Berardi e Defrel.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Traoré.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski; Zaniolo; Belotti, Abraham.

Serie A 14^ giornata Fiorentina-Salernitana

La Fiorentina ha risposto alla crisi di risultati che si è prolungata fino al mese di ottobre con quattro vittorie nelle ultime quattro partite conquistando l’accesso alla seconda fase di Conference League e rilanciandosi notevolmente in classifica. Vincenzo Italiano punta ancora una volta su Kouamè, elemento decisivo in questa crescita sostanziale e scelie cabral, probabilmente preferito tra i titolari a Jovic che potrebbe trovare spazio invece nell’ultima partita di mercoledì. Nella Salernitana assente Lovato dopo la paurosa botta alla testa che lo ha costretto a ricovero e osservazione in pronto soccorso per 24 ore a Monza.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Cabral.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Radovanovic, Pirola; Mazzocchi, Candreva, Bohinen, L. Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek.

Serie A 14^ giornata Inter-Bologna

L’Inter torna a Bologna, amaro ricordo della scorsa stagione in una partita che, con ogni probabilità è costata ai nerazzurri uno scudetto che forse veniva dato troppo per scontato. Il passo falso di Torino contro la Juventus, ennesimo scontro diretto fallito dalla squadra di Inzaghi, mette l’Inter sotto processo, chiamata a una pronta reazione. Ancora assente Lukaku, il tecnico si affida a Lautaro e Correa. Brozovic, rientrato dall’infortunio è di nuovo disponibile, partirà ancora una volta dalla panchina.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic.

Serie A 14^ giornata Torino-Sampdoria

Situazione di classifica drammatica per la Sampdoria alle prese con una drammatica inconsistenza in fase offensiva. Sei soli gol per la squadra blucerchiata in 13 partite, un record negativo pesantissimo così come sono solo sei i punti raccolti dalla squadra di Stankovic, quattro con il nuovo allenatore. Torino incostante: dopo due vittorie nuova battuta d’arresto a Bologna, ma sempre più proiettato verso la parte sinistra della classifica. Tra i granata problemi in attacco, all’assenza di Sanabria si aggiunge quella di Pellegri che si è incredibilmente fatto male al Dall’Ara al primo scatto e dopo pochi secondi.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Karamoh.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley; Bereszynski, Rincon, Villar, Djuricic, Augello; Gabbiadini, Caputo.

Serie A 14^ giornata Verona-Juventus

Nonostante le polemiche per l’eliminazione in Champions League e le tante difficoltà in campionato, la Juventus è comunque riuscita a mettere assieme quattro vittorie consecutive che, con la successo sull’Inter, valgono il quinto posto in solitudine. Il tutto con una squadra decimata dagli infortuni. Addirittura sette gli assenti per Allegri che sicuramente non rischierà Vlahovic puntando ancora una volta su una squadra giovane con Fagioli e Miretti titolari. Bremer, convocato dalla nazionale brasiliana per i Mondiali, in campo di nuovo dal primo minuto. Situazione disperata per il Verona, otto sconfitte consecutive in campionato.

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Terracciano, Hongla, Veloso, Tameze, Doig; Lasagna, Henry.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik.

Serie A 14^ giornata Lazio-Monza

Chiude il programma della 14^ giornata di Serie A la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Monza. La squadra di Maurizio Sarri rilanciata dal derby si propone per chiudere al meglio il 2022, possibilmente con un punteggio pieno: due vittorie nelle ultime due partite. Il che significherebbe restare nelle prime quattro posizioni che potrebbero portare alla Champions League. Il Monza, completamente rilanciato da Palladino, guarda con ambizione ha una stagione che può essere anche di grande soddisfazione. Da sottolineare l’ennesimo, drammatico infortunio di Stefano Sensi, frattura del malleolo. E per lui la stagione è già finita. Il calvario di uno dei giocatori più sfortunati della storia del campionato di Serie A, invece, continua.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Barberis, Carlos Augusto; Pessina, Petagna, Caprari.

Questa la classifica di Serie A aggiornata alla 13^ giornata

Classifica Serie A Pt. PG V N P NAPOLI

35 13 11 2 0 MILAN

29 13 9 2 2 ATALANTA

27 13 8 3 2 LAZIO

27 13 8 3 2 ROMA

25 13 8 1 4 JUVENTUS

25 13 7 4 2 INTER

24 13 8 1 4 UDINESE

23 13 6 5 2 TORINO

17 13 5 2 6 SALERNITANA

17 13 4 5 4 BOLOGNA

16 13 4 4 5 FIORENTINA

16 13 4 4 5 SASSUOLO

15 13 4 3 6 EMPOLI

14 13 3 5 5 MONZA

13 13 4 1 8 SPEZIA

9 13 2 4 8 LECCE

9 13 1 6 6 SAMPDORIA

6 13 1 3 9 VERONA

5 13 1 2 10 CREMONESE

5 13 0 5 8

Questo invece il prossimo e ultimo turno prima della pausa, in programma tra venerdì e domenica prossima

PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU EMPOLI

CREMONESE

11 novembre 20.45 DAZN - SKY NAPOLI

UDINESE

12 novembre 15.00 DAZN SAMPDORIA

LECCE

12 novembre 18.00 DAZN BOLOGNA

SASSUOLO

12 novembre 20.45 DAZN - SKY ATALANTA

INTER

13 novembre 12.30 DAZN - SKY ROMA

TORINO

13 novembre 15.00 DAZN MONZA

SALERNITANA

13 novembre 15.00 DAZN VERONA

SPEZIA

13 novembre 15.00 DAZN MILAN

FIORENTINA

13 novembre 18.00 DAZN JUVENTUS

LAZIO

13 novembre 20.45 DAZN

