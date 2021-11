Salernitana-Juventus: a che ora gioca la Juve. Formazioni

Salernitana Vs Juventus, partita serie A 15esima giornata, formazioni diretta Tv, orario partita e ultime sulla Juventus Fc.

Una Juventus in piena crisi di risultati si appresta ad affrontare un ciclo di partite abbordabili ma importantissime per capire quale sarà il futuro della squadra di Allegri. Prima la Salernitana, poi il Genoa in casa e il Malmoe nell’ultimo turno di Champions League, infine il Venezia. Quattro partite in una decina di giorni con pochissimo tempo per recuperare.

La 15esima giornata di Serie A, turno infrasettimanale, vede la Juve tornare in campo dopo la sconfitta contro l’Atalanta in uno dei momenti più complicati della storia recente bianconera. La Juventus è settima: in questo momento sarebbe fuori da qualsiasi competizione europea. I numeri della gestione di Allegri sono quanto meno preoccupanti.

Lo scorso anno con Pirlo la Juventus dopo quattordici giornate era terza con sei punti in più rispetto a quella di oggi. Due anni fa con Sarri era seconda a un punto della vetta, imbattuta e con 36 punti: oggi ne ha 15 in meno.

Salernitana-Juventus, 15esima giornata di Serie A

Formazione Salernitana

La Salernitana, ultima in classifica con dieci sconfitte in quattordici partite, dovrà con ogni probabilità rinunciare ancora una volta a Ribery, acciaccato. In forte dubbio anche Gondo con Djuric e Simy che a questo punto diventano l’alternativa più probabile per il tecnico Colantuono.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Coulibaly; Bonazzoli; Djuric, Simy.

Formazione Juventus

L’ultima tegola in una Juventus senza pace e con mille problemi è l’assenza di Federico Chiesa che tornerà in campo solo con l’anno nuovo a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. McKennie, vittima di una botta al ginocchio resta in dubbio. In compenso sono pronti al rientro in campo Chiellini e De Sciglio.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata.

Curiosità e statistiche

Sono solo due i precedenti in Serie A tra Salernitana e Juventus con i bianconeri che all’Arechi hanno raccolto un solo punto senza mai segnare un solo gol in trasferta: l’unica squadra di Serie A contro la quale la Juventus annovera questo record negativo per altro. La Salernitana è reduce da un pessimo ruolino di marcia casalingo: cinque sconfitte in sette partite e dopo avere pareggiato a Cagliari venerdì (i campani hanno un giorno in più di riposo rispetto ai bianconeri) puntano per la prima volta quest’anno a conseguire almeno due risultati utili consecutivi.

La Juve ritroverà come avversario Nwankwo Simy che ha già segnato due gol ai bianconeri in Serie A quando vestiva la maglia del Crotone nell’aprile 2018 e lo scorso anno.

Salernitana-Juventus si gioca martedì 30 novembre alle 20.45 allo Stadio “Arechi” di Salerno. Arbitra Francesco Forneau. Diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN, Sky non trasmette questo match. Qui potete vedere tutte le partite di Serie A b e c che trasmette Sky nel 2021 -2022

