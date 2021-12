Genoa-Milan, le opzioni per vederla in diretta: le formazioni

Il Milan visita il Genoa a Marassi e ritrova Shevechenko, che da due settimane siede sulla panchina dei rossoblu: si gioca stasera alle 20.45

Genoa-Milan vale quasi quanto un derby. La rivalità tra le squadre liguri e quelle lombarde è storica da sempre. Non è un mistero che in Riviera, e in particolare sotto la Lanterna, chi arriva da Milano sia tollerato come il fumo negli occhi.

Genoa-Milan, la rivalità

Una rivalità che purtroppo in passato ha dato vita anche a episodi drammatici. Si giocava proprio Genoa-Milan quando, fuori dallo stadio, un tifoso rossoblu Vincenzo Claudio Spagnolo, 25 anni, venne accoltellato a morte durante alcuni scontri prima della partita. Seguirono momenti drammatici di lunga guerriglia per le strade. La gara non venne giocata e fu rinviata a diverse settimane di distanza in un clima di tensione fortissima, fu una delle prime trasferte vietate nella storia del calcio italiano.

Il Genoa quell’anno finì in Serie B. E anche se i responsabili di quell’aggressione furono assicurati alla giustizia, a Genova l’eco di quei tragici fatti è rimasta molto presente. Simone Barbaglia, il responsabile materiale del delitto, è oggi un uomo libero: aveva appena compiuto 18 anni. Fu condannato a 14 anni e sei mesi ma dopo sette anni scarsi era già in libertà. Il capoultrà indagato per avere ‘commissionato’ un’aggressione al tifoso, fu condannato a tre mesi.

Allo stadio di Marassi il murales dedicato a ‘Spagna’ (a lui si riferisce l’omonimo striscione che i tifosi della Nord espongono ovunque) è sempre a animato di visite e di fiori. I rapporti tra le due tifoserie sono sempre tesi, ma più civili. Soprattutto dopo che nel 2010 venne scoperta una targa per ricordare la morte del tifoso genoano alla presenza di Adriano Galliani, all’epoca presidente del club, che con un accorato discorso e senza giri di parole chiese perdono: alla famiglia, alla città e ai tifosi del Genoa.

Genoa-Milan, 15esima giornata di Serie A

Formazione Genoa

In poche settimane è cambiato tutto. Il Genoa è passato di mano, da Enrico Preziosi al fondo iberico-americano 777 Partners e Shevchenko da due settimane è seduto sulla panchina di una squadra che non sa vincere e segna con il contagocce. Squadra con tantissimi assenti: Criscito, Destro, Caicedo, Maksimovic, Fares e Kallon. Sheva potrebbe dare fiducia a Pandev, schierato dal primo minuto al fianco di Ekuban. Il promettente Bianchi, titolare a Udine senza brillare, tornerebbe così in panchina.

Formazione Milan

Altre assenze forzate per Stefano Pioli costretto a rinunciare a Romagnoli, squalificato dopo la partita persa in casa domenica con il Sassuolo, prima in gol ma poi espulso. Kjaer, di ritorno da Parigi dopo la premiazione del Pallone d’Oro dove è stato uno dei protagonisti, torna al centro della difesa. Il tecnico potrebbe rivoluzionare un centrocampo che con gli emiliani ha deluso: Kessie (presenza n.200 in rossonero), ancora in discussione per via del contratto non rinnovato, in campo dal primo minuto. Giroud è assente. Tocca ancora a Ibrahimovic che, con ogni probabilità sarà affiancato da Messias e Krunic.





Statistiche e curiosità

Il Milan è reduce da sei vittorie consecutive a Marassi, ma il Genoa è la squadra che in assoluto ha pareggiato di più nel corso di questo campionato. Ben nove volte. Il Milan a Genova segna sempre: nelle ultime tre partite non meno di due gol. Il Genoa, anche per via delle numerose assenze, ha un attacco asfittico e poco produttivo. Con Shevchenko i rossoblu non hanno ancora segnato. Per il Milan partita decisiva: i rossoneri per la prima volta devono evitare una sconfitta, la terza consecutiva, che aprirebbe una microcrisi nella stagione di Serie A: non accade dal settembre 2019 con Marco Giampaolo che poi fu esonerato e sostituito da Pioli.

QUI IL CALENDARIO DELLA 15ESIMA DI SERIE A

QUESTA LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

Genoa-Milan si gioca mercoledì 1 dicembre alle 20.45 allo Stadio “Luigo Ferrarsi” di Genova. Arbitra Juan Luca Sacchi. Diretta sulla piattaforma on line DAZN e su SKY (canali 201 e 251) oltre che in streaming su SKYGo e NowTV.

Qui potete vedere tutte le partite di Serie A b e c che trasmette Sky nel 2021 -2022

E anche: Come vedere Dazn su Sky

Il commovente omaggio dal palco del Pallone d’Oro a Simon Kjaer, definito ‘eroe’ per il suo intervento decisivo in occasione del malore di Eriksen durante l’Europeo