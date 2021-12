Inter-Spezia, alle 18.30 in esclusiva su DAZN: le formazioni

L’Inter tenta di allungare la sua serie positiva e riceve a San Siro lo Spezia. Orario e Formazioni della partita Inter Fc Vs Spezia

Inter Spezia – Quattro le partite in programma oggi nel turno infrasettimanale di Serie A dopo gli anticipi di ieri. L’Inter di Simone Inzaghi prosegue il suo inseguimento al vertice della classifica a un solo punto dal Milan. Il derby è ancora lontano: la stracittadina della Madonnina in calendario nel turno di campionato numero 24, week-end del 6 febbraio. Ma dopo le due sconfitte consecutive dei rossoneri l’Inter si è considerevolmente avvicinata. Tornando in corsa per il titolo oltre che per la supremazia cittadina.

Inter-Spezia, 15esima giornata di Serie A

Formazione Inter

L’indisponibilità di Darmian concede una opportunità a Dumfries, arrivato tra molte aspettative a inizio anno ma fino a questo momento piuttosto incostante e con pochissimo spazio a disposizione. Una buona occasione per l’olandese per mettersi in luce. Assente Ranocchia. Perisic e Brozovic verso la riconferma: turno di riposo con ogni probabilità per Edin Dzeko con una maglia da titolare di nuovo per Correa, non brillantissimo domenica scorsa a Venezia.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, A. Bastoni, Dimarco; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martínez.

Formazione Spezia

Lo Spezia è allenato da Thiago Motta, uno dei protagonisti del leggendario Triplete della Banda Mourinho. San Siro gli garantirà sicuramente un’accoglienza speciale: il tecnico degli Aquilotti recupera Verde e si appresta a un turn over significativo. La sconfitta contro il Bologna, la nona di questa stagione, la seconda consecutiva, la terza in quattro partite, riporterà in difesa Ferrer che prenderà il posto di Amian. In attacco lo Spezia non rinuncia al modulo a tre con Nzola e Gyasi cui dovrebbe affiancarsi Antiste.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, S. Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

Curiosità e statistiche

Un po’ come la Salernitana per la Juventus, lo Spezia risulta essere una matricola terribile per l’Inter che ha sempre sofferto contro i liguri: negli ultimi due precedenti una vittoria nerazzurra e un pareggio con lo Spezia che ha sempre segnato a San Siro. Eppure lo Spezia in Lombardia non raccoglie mai punti: sempre battuto anche a Bergamo. Nove le sconfitte dello Spezia in questa stagione che dopo un discreto avvio ha cominciato a soffrire soprattutto in trasferta: quattro sconfitte consecutive lontano da casa con un ruolino di marcia difensivo a dir poco disastroso: 14 gol subiti, una media di quasi quattro gol a partita.

Inter-Spezia si gioca mercoledì 1 dicembre alle 18.30 allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano San Siro. Arbitra Davide Ghersini. Diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN, Sky non trasmette questa partita.

