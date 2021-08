Milan, Florenzi pronto per il Milan: firma imminente per i rossoneri

Un altro campione europeo per il Milan che si appresta ad annunciare l’arrivo di Alessandro Florenzi che da questa mattina è a Milano per le visite mediche di rito

Prima giornata milanese per Alessandro Florenzi che, ormai è un dato di fatto, è un nuovo acquisto del Milan di Stefano Pioli. Un rientro importante anche per il calcio italiano.

Il Milan si accorda con Florenzi

Il giocatore è arrivato questa mattina all’aeroporto di Linate per mettersi a disposizione dello staff medico rossonero per le tradizionali visite mediche che sono iniziate nel primissimo pomeriggio. Il comunicato ufficiale è una questione puramente formate. Il Milan aveva raggiunto l’accordo con la Roma da un paio di giorni così come quello con il giocatore. Mancavano ancora pochi dettagli.

Florenzi, che di fatto è un giocatore della Roma che orma da due anni gioca in prestito all’estero, prima al Valencia e poi al Paris Saint Germain, era tornato alla base. E attendeva una collocazione. Una volta chiarito che Mourinho, nuovo tecnico dei giallorossi, aveva definito non indispensabile il giocatore e valutate le diverse opzioni per un’altra stagione in prestito, il Milan è stata la conseguenza più logica per tutti.

Chi è Alessandro Florenzi

Trent’anni, romano, una vita in giallorosso dove ha completato tutta la trafila delle squadre giovanili fino alla prima squadra dove ha esordito nel 2011, Florenzi è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dell’Europeo prendendo parte anche alla finalissima di Wembley vinta dagli Azzurri.

Per lui è una nuova partenza: non è un mistero che Florenzi fosse estremamente interessato a un ritorno in Italia. Ora che il rapporto con la nazionale di Mancini si è consolidato Florenzi spera di potere rientrare nei piani del CT in vista del prossimo Mondiale, in programma nel novembre 2022 in Qatar. E creare i presupposti per giocare il suo primo mondiale dopo l’assenza degli Azzurri nel 2018, era fondamentale.

La formula del passaggio di Florenzi al Milan è il prestito con diritto di riscatto da parte dei rossoneri da esercitare al termine della prossima stagione. La cifra pagata dal Milan sarebbe intorno ai 4.5 milioni di euro: Florenzi torna in Italia e giocherà in Champions League.

Non è escluso a questo punto il suo esordio fin dalla prima giornata, che il Milan giocherà lunedì sera alle 20.30 a Genova contro la Sampdoria.

