Juventus -Atalanta. Ultimissime Juve.

Juventus Atalanta, a che ora si gioca, chi scende in campo e quali sono le ultimissime news sui bianconeri e sulla Juve. Video

Juventus – Atalanta partita valida per la 14° giornata di serie A si gioca a Torino Allianz Stadium alle ore 18 e trasmessa da DAZN. Ecco intanto la formazione e a seguire le ultime news sulla Juventus FC





Juventus formazioni

Non ci sono grosse sorprese per la squadra di Allegri oggi in ottava posizione in classifica e a pari punti della Fiorentina, ben lontana dalla zona scudetto e da quella Champions. L’unica novità è che Dybala dopo l’ultimo acciacco scenderà in campo dal primo minuto. In forse la presenza del centrocampista Kulusevski che ha problemi con i denti

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

Atalanta formazione

La squadra di Gasperini è in quarta posizione in classifica dietro ai nerazzurri dell’Inter, quindi già in zona Champions, ma pronta a battersi per entrare tra le tre contendenti per lo scudetto. Ecco la formazione della Dea che dovrà fare a meno di Zappacosta infortunato dopo l’ultima partita in Champions League.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic, Ilicic; Zapata.

Juventus ultimissime

La squadra e costretta ” a rosicchiare punti”, perché la Juve di oggi non é quella di ieri quella che ha vinto nove scudetti di fila. Gli ultimi li ha vinti grazie al numero di gol di Cristiano Ronaldo, fatti dal portoghese nei suoi tre anni in bianconero.

Oggi la Juventus dimostra di non avere grandi campioni, anche se ha delle risorse valide, come ad esempio il giovane Chiesa. Un calciatore che ha differenza di quanto ha fatto con la Nazionale di Mancini durante l’Europeo, in questa stagione e con la Juve di Allegri, non riesce ad esprimersi al meglio. Stessa cosa vale per Locatelli.

Insomma chi ha sperato nel cambio allenatore è rimasto deluso, il ritorno di Allegri non ha minimamente cambiato una situazione che era già in essere, quella di una squadra che ha bisogno di rinforzi, altrimenti non funziona e forse di Ct che abbia maturato esperienze all’estero.

Con il senno del poi bisogna riconoscere che Pirlo con tutta la sua poca esperienza, ha saputo fare di meglio ad un costo inferiore.

L’unica cosa che è cambiata per la Juve infatti, oltre a risparmiare su Ronaldo è lo stipendio di Allegri, pagato 9 milioni all’anno da una società che oggi ha problemi con la guardia di Finanza, e i cui vertici sono indagati per falso in bilancio. Un problema questo, che avrà ripercussioni sulle azioni Juventus, ma che aumenta anche il malumore dei tifosi bianconeri oltre a mettere a rischio la già precaria situazione in classifica della squadra bianconera.

Queste sono le ultimissime sulla Juventus e l’Atalanta, oltre alla sintensi delle ultime news sulla Juve squadra e Juventus FC società.

