Partite serie A in Tv Sky DAZN 14ª giornata. Orario e calendario. Video

Partite serie A 14° giornata date orario e guida Tv per guardare tutte le gare in programma dal 26 al 28 novembre.

Il calendario della 14ª giornata del Campionato di serie A maschile si apre con la partita tra il Cagliari penultima in classifica contro la squadra ultima che è la Salernitana. Una sfida interessante che vede di fronte due squadre in zona retrocessione.

Chiude il turno il Napoli primo in classifica contro la Lazio di Sarri in sesta posizione. Ecco date e gli orari in modo che sappiate fin da ora a che ora vedere la partita della vostra squadra preferita. A seguire il video della prima intervista a Diego Armando Maradona.

PARTITE SERIE A VENERDì 26 NOVEMBRE 2021

CAGLIARI – SALERNITANA

Orario partita: 20:45

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn E Sky



Dove si gioca: Unipol Domus (Cagliari).

PARTITE SERIE A SABATO 27 NOVEMBRE 2021

EMPOLI – FIORENTINA

Orario partita: 15:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio Carlo Castellani (Empoli).

SAMPDORIA – VERONA

Orario partita: 15:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio Luigi Ferraris (Genova).

JUVENTUS – ATALANTA

Orario partita: 18:00

Dove vederla: in diretta esclusiva su Dazn



Dove si gioca: Allianz Stadium (Torino).

VENEZIA – INTER

Orario partita: 20:45

Dove vederla: su Dazn e Sky



Dove si gioca: Stadio Pier Luigi Penzo (Venezia).

PARTITE SERIE A DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021

UDINESE – GENOVA

Orario partita: 12:30

Dove vederla: su Dazn



Dove si gioca: Dacia Arena (Udine).

MILAN – SASSUOLO

Orario partita: 15:00

Dove vederla: su Dazn



Dove si gioca: Stadio Giuseppe Meazza (Milano).

SPEZIA – BOLOGNA

Orario partita: 15:00

Dove vederla: su Dazn



Dove si gioca: Stadio Alberto Picco ( La Spezia ).

ROMA – TORINO

Orario partita: 18:00

Dove vederla: su Dazn



Dove si gioca: Stadio Olimpico ( Roma ).

NAPOLI – LAZIO

Orario partita: 20:45

Dove vederla: su Dazn



Dove si gioca: Stadio Armando Maradona (Napoli).

SERIE A NEWS SKY SPORT

Quello che mostriamo, è il video della prima intervista fatta in Italia a Maradona realizzata dal realizzata dal giornalista Mario Roggi per TV9 TeleMaremma, e oggi su Sky sport.





Il Calendario e le partite in programma per la 14esima giornata della serie A maschile sono queste in elenco. Ora sapete quando e dove vedere tutte le partite del fine settimana in Tv, su mobile o Pc.

