Udinese Vs Juventus potrebbe essere l’ultima partita di Allegri, ma non è detto. Ecco intanto le ultime Juve e tutte le combinazioni per centrare l’Europa League.

Juventus e Allegri. Un rapporto destinato a concludersi forse fin dai prossimi giorni, in una stagione che tutti, tifosi e società, non vedono l’ora di lasciarsi definitivamente alle spalle sperando in una conclusione quanto meno dignitosa.

Nell’ultimo turno di campionato la Juventus è di scena a Udine. Non si tratta di una partita banale e nemmeno scontata perché la squadra deve ancora chiudere i suoi conti cercando di cogliere il miglior risultato possibile.

Juventus, ultimo turno: tutte le combinazioni possibili per la EL

La Juve al momento è settima, il che significherebbe qualificazione alla prossima edizione di Conference League. Ammesso e non concesso che la UEFA non decida di penalizzare ulteriormente la società bianconera per la questione bilanci, cosa che si saprà soltanto più avanti.

Attenendoci a quello che dice la classifica la Juventus non vede in pericolo la sua posizione europea. Il settimo posto è al sicuro e irraggiungibile. Ma con una vittoria i bianconeri possono centrare anche l’accesso all’Europa League. Devono scavalcare l’Atalanta, che gioca in casa contro un Monza ormai tranquillo e demotivato, o la Roma, reduce dalla sconfitta nella finale europea contro il Siviglia, che invece dovrà vedersela contro lo Spezia, in piena lotta per non retrocedere. Quindi a conti fatti la Juventus ha bisogno di una vittoria e poi questo campionato sarà finalmente concluso. Non senza altre domande cui rispondere.

Il futuro di Allegri quanto costa alla Juve

Il primo è quello che la società Juventus deciderà di fare del proprio futuro. A cominciare dal rapporto con Massimiliano Allegri che non è mai stato così in discussione. Tanti mal di pancia tra i giocatori. Non sono sfuggiti a bordocampo i musi lunghi di Vlahovic e Di Maria dopo le ultime sostituzioni e una certa irrequietezza di fondo che certo non si spiega solo con le difficoltà della squadra e la carenza di risultati.

Allegri ha ancora un anno di contratto. Ufficialmente è stato riconfermato dalle parole del direttore generale del club Francesco Calvo. Così come Vlahovic è stato dichiarato incedibile. Ma ci sono aspetti del futuro della società che passeranno sia dalle decisioni della UEFA che dalle strategie finanziare di un club che deve ragionare anche in prospettiva di economia.

Allegri e i tifosi

Anche i tifosi sembrano sempre meno convinti che il rapporto con Allegri debba essere privilegiato rispetto ad altre opportunità. Un paradosso il fatto che quando aveva Allegri vincente la Juventus abbia deciso di cambiare per scegliere prima Sarri, cercando il bel gioco, e poi Pirlo, più allineato alla società. E ognuno dei due è durato solo per una stagione. Il ritorno di Allegri è stato un investimento importante: e sciogliere anzitempo il contratto costerebbe alla Juventus una cifra importante.

Quale allenatore per il futuro

Finita la partita di Udine la Juventus dovrà pensare al futuro. Facile che il club decida di aspettare una, massimo due settimane senza anticipare quella che possa essere l’eventuale sanzione della UEFA. Poi dovrà decidere se rispettare il contratto di Allegri, una scelta sicuramente non gradita al pubblico e alla tifoseria. O cambiare per cambiare nuovamente guida tecnica.

Ci sono molti nomi sul possibile nuovo allenatore Juve ma nessuna certezza: si parla di Italiano, , Gasperini, che tornerebbe alla Juve da dove ha cominciato come tecnico delle giovanili, piuttosto che Tudor, altro ritorno, reduce da una buona stagione con l’Olympique Marsiglia. Insomma per ora si tratta solo di rumors

La Juventus come da calendario gioca A domenica alle ore 21 a Udine.