Inter Juventus dove vedere la diretta Tv

Inter-Juventus, partita della 9ª giornata del campionato di Serie A 2021-22. Ecco la guida Tv per vedere il derby d’Italia di domenica.

Inter – Juventus è il big match della 9ª giornata di Serie A, molto sentito dai due club vista la storica rivalità fra le due tifoserie e l’importanza per la classifica. Vediamo quindi tutte le informazioni da conoscere per seguire la diretta Tv di una delle partite più attese in assoluto nel campionato di calcio italiano.

ORARIO PARTITA

La gara fra Inter e Juventus, in programma domenica 24 ottobre alle ore 20:45 allo stadio di San Siro, sarà trasmessa da Dazn con telecronaca affidata a Pierluigi Pardo. Quindi gli abbonati a questa piattaforma potranno guardare il derby d’Italia in diretta, tramite l’app su device, Smart Tv o PC.

In alternativa potranno seguire lo streaming tv della partita sulla piattaforma di TimVision, che per gli abbonati permette di vedere Dazn e i suoi contenuti. La gara non verrà invece trasmessa su Sky.

INTER JUVENTUS: DIFFERENZA PUNTI FRA LE 2 SQUADRE

L’importanza di questa partita è data anche dalla classifica di Serie A 2021-22. Infatti, le due squadre sono separate da 3 punti, con i nerazzurri al terzo posto a 17 e i bianconeri al settimo posto a quota 14.

In altre parole in caso di vittoria la squadra allenata da Massimiliano Allegri si porterebbe a pari punti con i nerazzurri. Viceversa con un successo i giocatori allenati da Simone Inzaghi salirebbero a + 6 punti, mettendo i rivali della Juve ad una distanza difficile da recuperare.

Se poi consideriamo che entrambe le squadre sono parecchio indietro rispetto alla capolista Napoli, allora questo incontro assume una valenza ancora maggiore. Questo perché potrebbe già allontanare parecchio almeno una delle due dalla lotta scudetto.

INTER JUVE, PERCHE’ SI CHIAMA DERBY D’ITALIA?

La partita fra Inter e Juventus non è uno scontro fra due squadre della stessa città (una è di Milano e l’altra di Torino), ma è comunque definito derby dell’Italia intera. Il motivo è riconducibile a Gianni Brera, famoso giornalista sportivo che ha coniato alcuni dei termini più famosi della storia del calcio.

Fra questi appunto il “derby d’Italia“, che nel 1967 Brera indicò come unico modo per definire la sfida fra le due squadre più titolate. Una dicitura perfetta per indicare la rivalità fra i due club sempre in lotta fra loro per la vittoria di trofei, che dopo oltre 50 anni è ancora attualissima.

Abbiamo visto la guida Tv per vedere la partita di Serie A Inter-Juventus. Questo incontro regala sempre emozioni e polemiche, sia per l’importanza in classifica sia per la sua valenza storica. La speranza dei tifosi è quella di godersi lo spettacolo in campo fra le squadre, nella speranza che lo streaming di Dazn non abbia problemi, come già successo in passato.

