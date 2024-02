Milan vs Sassuolo è una partita importante per trovare continuità di prestazioni e risultati. La squadra rossonera vuole una soddisfazione in una stagione fin qui avara di gloria, ossia centrare l’obiettivo minimo: la semifinale di Coppa Italia donne.

Dopo un girone d’andata estremamente complicato il Milan cerca quello che sarebbe il quinto risultato utile consecutivo. Di fronte il Sassuolo di Piovani. Ecco cosa aspettarsi da questo match di ritorno dei quarti della coppa nazionale.

Dove vedere Milan-Sassuolo gratis

Le partite di calcio femminile in Coppa Italia sono diffuse in streaming sul canale YouTube ufficiale della FIGC Femminile. Queste le informazioni salienti sul match:

Match : Milan vs Sassuolo

: Milan vs Sassuolo Quando : 6 febbraio 2024

: 6 febbraio 2024 Calcio d’inizio : ore 17:00

: ore 17:00 Dove si gioca : Stadio Vismara, Milano

: Stadio Vismara, Milano Come vederla in streaming: su Youtube.

Di seguito l’analisi di tutti gli incontri validi per i quarti di finale di Coppa tratto da Dsw Calcio femminile il nostro canale video.

Milan-Sassuolo, statistiche e precedenti

Due squadre in salute. Anche se la classifica del campionato di Serie A dice che sta molto meglio il Sassuolo. Sono proprio le emiliane il bersaglio del Milan che sta disperatamente cercando di rimontare dalla sua attuale ottava posizione, che significherebbe un declassamento nella poule salvezza, verso la parte sinistra della classifica. Nero verdi al momento è quinte, cinque punti in più del diavolo. E curiosamente le due squadre si affronteranno immediatamente dopo anche in campionato. A Sassuolo, sabato alle ore 18.

Per le giocatrici del Milan si tratterà di un vero e proprio scontro diretto nel tentativo di recuperare punti e proseguire una rimonta molto complicata considerando che ormai mancano solo tre turni alla fine della regular season.

Formazione rossonera in serie positiva ma reduce da due pareggi consecutivi contro Pomigliano e Fiorentina. Il Sassuolo invece è in forte crescita: due vittorie di fila senza subire gol e una linea offensiva decisamente trasformata.

Probabili formazioni Milan vs Sassuolo

Per quanto riguarda le formazioni, il mister rossonero Davide Corti quasi certamente darà ancora una volta spazio ai nuovi innesti, Nambi già titolare contro la Fiorentina e la svedese di origine nigeriana Evelyn Ijeh, figlia dell’ex internazionale Peter, anche lei all’esordio nel secondo tempo di sabato scorso.

Il Sassuolo invece potrebbe schierare molte riserve, visto che la priorità della squadra di Piovani al momento è quella di entrare nella poule scudetto di campionato.

Pronostico Milan vs Sassuolo

Il vantaggio della gara d’andata, nettissimo, dovrebbe lasciare ampia tranquillità alla squadra rossonera, otto vittorie, sei pareggi, l’ultimo dei quali sempre al Vismara a novembre, e una sola sconfitta.

Il Milan passa vincendo, pareggiando e anche perdendo ma non con più di due gol di scarto. Il Sassuolo deve vincere con almeno tre gol: e ricorrerebbe così a tempi supplementari e rigori. In caso di clamoroso ribaltamento e di vittoria con più di tre gol il Sassuolo passerebbe il turno.

La vincente di questa sfida affronterà chi passa il turno nel match tra Roma e Napoli, partita attesissima dopo la sconfitta delle giallorosse nella gara d’andata. Dall’altra parte del tabellone le sfide Inter-Fiorentina e Juventus-Sampdoria.

PRONOSTICO MILAN VS SASSUOLO: 1