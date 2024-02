Fiorentina-Inter è il big match dei quarti di finale di Coppa Italia femminile che sta per decretare le sue semifinaliste. E se molto sembra già deciso da alcune delle partite di andata dei quarti di finale, tutto è ancora incerto nel ritorno fra viola e nerazzurre.

Le due squadre si affronteranno alle 15:00 di martedì 6 febbraio al Viola Park dopo il pareggio della gara d’andata. E sarà la quarta sfida di questa stagione, dopo le due partite di campionato e il match di andata.

Come vedere Inter-Fiorentina gratis

Tutte le partite di Coppa Italia Femminile sono diffuse in streaming sul canale YouTube ufficiale della FIGC Femminile. Vi basta quindi collegarvi su questo canale per guardare il match. Queste le informazioni che devi conoscere per seguire l’incontro:

Partita : Inter vs Fiorentina

: Inter vs Fiorentina Data : 6 febbraio 2024

: 6 febbraio 2024 Calcio d’inizio : ore 15:00

: ore 15:00 Dove si gioca : Viola Park, Bagno a Ripoli (Firenze)

: Viola Park, Bagno a Ripoli (Firenze) Come vederla in streaming: su Youtube.

Fiorentina e Inter, chi vince si qualifica

La sfida tra Fiorentina-Inter è interessante perché le due squadre si sono confrontate in un lungo inseguimento da parte delle nerazzurre anche in campionato. La corsa è quella al terzo posto che vale l’accesso al turno di qualificazione di UEFA Champions League femminile. Il tutto in un contesto di grande equilibrio.

Ma in questo caso le due formazioni si giocano la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Il match in programma è la gara di ritorno, dopo il pareggio all’Arena Civica, con l’Inter capace di rimontare il doppio vantaggio avversario. Quindi chi vince passa il turno.

Fiorentina-Inter, precedenti e risultati

Parità anche nel primo precedente tra le due formazioni in campionato. L’Internazionale arriva da una brutta sconfitta in casa contro il Como, la Fiorentina da un pareggio contro il Milan che ha rallentato la corsa delle viola, incapaci di scavalcare al secondo posto la Juventus, battuta nel big match dalla Roma.

Sostanziale equilibrio nei precedenti tra le due squadre con la Fiorentina che ha vinto un solo match in più, sei contro i cinque delle nerazzurre, tra tutte le gare in archivio: tre i pareggi. L’ultima vittoria, già nel nuovo Viola Park, è andata tuttavia alla Fiorentina: era il 18 dicembre, match di ritorno della regular season e successo autorevole della squadra di De La Fuente.

Il nostro pronostico su Fiorentina-Inter

Il fatto che la Fiorentina abbia messo a segno dieci punti e tre vittorie più dell’Inter significa sicuramente molto. La formazione viola, indipendentemente dai due pareggi consecutivi in campionato contro Juventus e Milan, si conferma una brillante certezza di questa stagione, lanciatissima verso un periodo europeo, soprattutto dopo l’arrivo di Madelin Janogy, sempre a bersaglio nelle sue ultime tre uscite.

Pronostico favorevole alla Fiorentina. Che tuttavia per andare in semifinale deve vincere. Proprio come l’Inter femminile. In caso di ulteriore pareggio tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. La vincente di questa sfida affronterà chi passa il turno nel match tra Juventus e Sampdoria.

PRONOSTICO FIORENTINA-INTER: 1