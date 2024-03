Juventus-Fiorentina arriva in un momento molto complesso per la Juve donne, che dopo il clamoroso esonero di Joe Montemurro è chiamata a un’impresa difficile. La sconfitta del Viola Park di domenica scorsa costringe le bianconere a vincere per andare in finale di Coppa Italia Frecciarossa.

Come si qualifica la Juve: combinazioni

La vittoria di misura della partita d’andata consente alle Viola di poter gestire una superiorità che per la verità è comunque minima. Con un pareggio o una vittoria a Biella passa la Fiorentina. Juventus obbligata a vincere con almeno due gol di scarto: e in caso di una vittoria di corto punteggio (con un solo gol di vantaggio) delle bianconere tempi supplementari (al 90’) o calci di rigore dopo i trenta minuti di extratime.

Juventus-Fiorentina, Coppa Italia: dove vederla

Anche questa partita sarà visibile esclusivamente in streaming gratis su YouTube. Ecco tutte le informazioni per guardare il match:

Match: Juventus-Fiorentina

Juventus-Fiorentina Data: sabato 9 marzo 2024

sabato 9 marzo 2024 Ora: 15:00

15:00 Stadio: Stadio Vittorio Pozzo di Biella

Stadio Vittorio Pozzo di Biella Come vederla: sul canale You Tube FIGC Calcio Femminile.

La situazione di Juve e Fiorentina

Se guardiamo alla storia è difficile pensare a una Juventus in una condizione emotivamente più complicata di questa. Una squadra lontana otto punti dalla Roma in campionato – i playoff iniziano sabato prossimo – e che rischia di uscire anche dalla Coppa Italia femminile che aveva garantito due dei trofei conquistati da Montemurro, appena esonerato. In panchina Giuseppe Zappella, il vice dell’australiano dall’agosto scorso. Difficile pensare che il tecnico, alla guida degli allenamenti solo da un paio di giorni, decida di stravolgere il quadro. Il nuovo allenatore con ogni probabilità si affiderà alle giocatrici di maggiore esperienza per risolvere una partita non facile.

La squadra viola invece sogna la grande rivincita nei confronti di una eterna rivale: un momento straordinario per la Viola che poche settimane era riuscita a impattare a Biella. I risultati positivi della Fiorentina in casa della vecchia signora si contano su una mano: due in tutto.

Juventus-Fiorentina, i precedenti

Tra i numerosi precedenti da annoverare oltre alla vittoria della Juventus nella finale di Coppa Italia del 2019, si giocava a Parma. Ma c’è un altro precedente interessante che è valso un trofeo alla squadra bianconera: la Supercoppa del 2021. Si giocava a Chiavari in quello che è stato il penultimo torneo quadrangolare per l’assegnazione del torneo prima che il trofeo venisse riadeguato con una gara secca tra le due vincitrici di Coppa Italia e Scudetto.

I risultati dei precedenti sono nettamente favorevoli alla Juventus che in campionato mantiene un vantaggio di quattro punti sulla Fiorentina alla vigilia della post season. Ma questa è una partita secca e tutto può succedere.

Il nostro pronostico su Juventus-Fiorentina

Il problema per la Juve non è vincere, ma vincere ampiamente, una condizione indispensabile per passare il turno. Servirà la miglior prestazione possibile alla formazione detentrice del titolo per ritrovare quella sicurezza necessaria a mettere in difficoltà la Fiorentina, una delle squadre migliori di questa prima parte della stagione.

Considerando anche i numerosi precedenti, pronostico favorevole alla Juve che, nel corso dei 90 minuti, potrebbe chiudere vincendo. Quanto a passare il turno, considerando il rischio di supplementari e rigori quest’anno già fatali alla Juve nella qualificazione alla Champions League, è tutto un altro discorso.

PRONOSTICO JUVENTUS-FIORENTINA 1X

