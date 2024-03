Roma femminile vs AC Milan, partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, al Tre Fontane. Orario, come vederla gratis e chi va in finale.

Roma-Milan appare una sfida di tutta tranquillità per le giallorosse grazie alla netta vittoria del Vismara durante l’andata delle Semifinali di Coppa Italia 2024. Questo risultato è un’autentica ipoteca sulla finale, che sarebbe la quarta consecutiva per la squadra allenata da Spugna. Tuttavia il Milan women farà di tutto per provare l’impresa, ecco allora cosa aspettarsi dal match.

Roma-Milan, dove vedere la semifinale di Coppa Italia femminile

Anche questa partita sarà visibile esclusivamente in streaming sul canale ufficiale della Federcalcio Calcio Femminile di YouTube. Così come la partita di ritorno tra Juventus-Fiorentina, in programma a Biella sabato 9 marzo alle ore 15. Queste le info per guardare la partita fra giallorosse e rossonere:

Partita : Roma-Milan

: Roma-Milan Data : 10 marzo 2024

: 10 marzo 2024 Orario : 15:00

: 15:00 Stadio : Stadio Tre Fontane di Roma

: Stadio Tre Fontane di Roma Come vederla in streaming: su YouTube

Roma-Milan, ultime sulle formazioni

Non c’è alcun dubbio che la Roma, dopo le scoppole rimediate tra dicembre e gennaio, è tornata ai suoi standard migliori ultimamente. Non c’è stata partita al Vismara considerando il gran numero di palle gol prodotte dalle giallorosse, ancora una volta un po’ troppo generose in fatto di occasioni sprecate.

Confermata la lesione muscolare al soleo della gamba destra per Benedetta Glionna, che si era infortunata nell’avvio della partita di domenica scorsa. Tempi di recupero incerti per l’esterno: ma Pilgrim, che proprio al Milan donne ha segnato il suo primo gol, dà ogni ampia garanzia. Per Corti disponibile la miglior squadra possibile. Ma servirà anche la miglior prestazione possibile.

Roma e Milan come si qualificano: combinazioni

La formazione della Roma passa il turno vincendo o pareggiando con qualsiasi risultato, ma anche perdendo in casa di misura, non più di un gol di scarto.

In caso di vittoria rossonera con due gol di scarto, tempi supplementari (al 90’) o calci di rigore dopo i trenta minuti di extratime. Il Milan passa solo vincendo con almeno tre gol di scarto (qualunque risultato) prima del 90’ o della fine degli eventuali supplementari.

Il nostro pronostico sulla partita

La Roma arriva da sei vittorie consecutive e da risultati estremamente favorevoli contro il Milan. Quindi le statistiche e la forza delle due squadre indicano la squadra di Spugna come vincite. Di conseguenza il pronostico è a senso unico: capitoline favorite per qualificarsi in finale e puntare a quello che sarebbe la seconda Coppa Italia nella storia del Club.

PRONOSTICO ROMA-MILAN: 1