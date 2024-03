Il testa a testa Fiorentina-Juve si sposta dalla Serie A alla doppia sfida di Coppa Italia Frecciarossa. Mentre in campionato le due squadre sono divise da quattro punti, con le bianconere in vantaggio, in coppa le due semifinali fra andata e ritorno in programma nel corso di questa settimana si annunciano equilibrate. Ecco in sintesi tutto quello che c’è da sapere su questo big match.

Dove vedere Fiorentina-Juve donne

Partita: Fiorentina- Juventus women

Data: domenica 3 marzo 2024

Ora: 15:00

Stadio: Viola Park di Bagno a Ripoli (FI)

Come vederla: gratis in streaming sul canale YouTube FIGC Calcio Femminile

Coppa Italia, regolamento e ranking

La squadra bianconera è detentrice e testa di serie #1 della Coppa Italia affronta la semifinalista più bassa in ranking, e dunque la Fiorentina. Numero #4 del tabellone in considerazione della posizione di campionato dello scorso anno ed eliminata lo scorso anno nei quarti di finale dal Milan. Che nell’altra semifinale, in una rivincita molto attesa, affronterà la Roma, testa di serie #2 della competizione.

Nel seguente video tratto dal nostro canale YouTube trovi la spiegazione sul format di questa competizione calcistica e la presentazione dei match.

Fiorentina vs Juve, news e risultati

La Fiorentina padrona di casa ha subito la sua prima sconfitta dopo una splendida serie positiva di ben dieci partite considerando tutte le competizioni in calendario. Un passo falso che ha aumentato il distacco rispetto alla Juventus che le Viola erano riuscite a fermare nell’ultimo scontro diretto di Biella, a gennaio. Juventus che in campionato si è ripresa in modo autorevole, con tre vittorie consecutive dopo il big match perso al Tre Fontane dalla Roma.

Biglietti Fiorentina femminile-Juve

Confermandosi società attentissima al calcio femminile, la Fiorentina – che ha ospitato al Viola Park la Nazionale per l’amichevole contro l’Irlanda – lancia una splendida iniziativa dedicata ai tifosi. In occasione della partita di domenica ci saranno eventi di intrattenimento per il pubblico ma soprattutto sconti. Chi acquisterà il biglietto di ingresso per Fiorentina-Juventus avrà diritto a uno sconto di 10€ sull’acquisto di un biglietto a tariffa intera della partita maschile tra Fiorentina e Roma.

Fiorentina-Juve donne, i precedenti

La sfida tra Viola e Bianconere è uno degli appuntamenti più classici della stagione di calcio femminile italiano. Due squadre che si erano affrontate proprio nella finalissima di Coppa Italia nel 2019, così come in Supercoppa nel 2021 in quello che fu il primo trionfo della Juve, all’epoca allenata ancora da Rita Guarino. Oggi la Juventus di trofei in bacheca ne ha tre, a fronte di altrettanti finali, tutte vite. La Fiorentina non è mai riuscita a riconquistare un’altra finale e guarda a questa occasione come una grandissima opportunità.

Le due formazioni si affronteranno anche nella poule scudetto. Quest’anno le toscane hanno strappato un pareggio a Biella, ma hanno perso al Viola Park nel girone di andata. La vecchia signora vanta dodici vittorie nei 16 scontri diretti giocati fin qui, due sconfitte e due pareggi. La seconda e ultima vittoria della Fiorentina risale al maggio dello scorso anno, ultimo match di campionato.

Il nostro pronostico su Fiorentina-Juve

Diamo fiducia alla Fiorentina di De La Fuente che sta portando avanti una stagione assolutamente strepitosa. Ma non si può non considerare la continuità della Juve women che nelle partite secche, e nei confronti di breve periodo, si conferma squadra di valore letale.

PRONOSTICO FIORENTINA-JUVENTUS: 1X