Prosegue la fuga della Roma Femminile che mantiene il massimo vantaggio sulla Juventus Women e distanzia ulteriormente la Fiorentina, battuta al Viola Park al termine di una partita bella, divertente e apertissima fino al termine.

Fiorentina-Roma 0-1

Di fronte due squadre in salute che i tecnici schierano con l’undici titolare. Unica scelta tattica da parte di De La Fuente quella di portare in panchina Janogy, sempre decisiva nelle ultime partite della Viola.

Roma subito vicinissima al gol: dopo due minuti è Viens a calciare in modo molto efficace verso la porta di Schroffenegger; palla fuori di pochissimo. La fiammata sembra presagire un match intensissimo. Invece la partenza è piuttosto lenta e riflessiva da entrambe le parti. Sono della Roma tuttavia tutte le occasioni da gol più importanti del primo tempo che si sveglia intorno al 20′ per poi offrire una delle sfide più belle della stagione di Serie A Femminile.

Al 21’ Haavi è protagonista di una dirompente azione sulla sinistra il cui cross vede Giacinti fallire una ottima opportunità in piena area di rigore. Haavi, davvero scatenata, si presenta di nuovo nella trequarti avversaria: il suo pallone per Giugliano diventa una sponda per Giacinti che clamorosamente, a pochissimi metri dalla linea di porta, calcia alto. Impressionante l’intensità di Haavi che offre un’altra palla gol a Giugliano: tiro a lato di pochi centimetri. Il monologo della Roma nel primo tempo si chiude con un’altra clamorosa occasione, sempre costruita da una Haavi assolutamente incontenibile: ma Giugliano sciupa clamorosamente anche questa. Al 43’ Roma meritatamente in vantaggio, schema identico alle numerose azioni da gol precedenti: Haavi scappa a sinistra prendendo il tempo a Erzen, stavolta il su appoggio e per Giugliano che, al traino, non sbaglia. Settimo gol stagionale per il #10 giallorosso.

Il secondo tempo

Primo tempo assolutamente a senso unico con la Roma incontenibile e una Haavi scatenata. Viola che al 55’ lamentano un clamoroso penalty che l’arbitro non concede: l’atterramento di Linari ai danni di Longo sembra evidente ma Vergaro fa proseguire. Non ci sono dubbi dal replay: ma in Serie A femminile il VAR ancora non c’è. È rigore… nettissimo.

Roma vicinissima al raddoppio: stavolta è Schroffenegger a commettere un errore tentando di uscire dalla porta, ma alle sue spalle c’è Georgieva che salva sulla linea un istante prima del tap-in vincente di Giacinti.

De La Fuente inserisce Janogy che si rende immediatamente protagonista liberandosi al tiro: palla altissima. La partita cresce di tono in un finale davvero molto piacevole: botta e risposta nello spazio di due minuti con Cinotti che si rende pericolosa dal limite dell’area prima del capovolgimento di fronte che porta nuovamente Haavi sola davanti a Schroffenegger: tiro a lato. Finale palpitante: Schroffenegger si erge nuovamente a grande protagonista salvando un gol praticamente fatto su Viens, sola davanti alla porta avversaria dopo un bellissimo dribbling stretto su Agard.

La Fiorentina gioca il tutto per tutto inserendo dalla panchina anche Mihajtovic e sbilanciandosi non poco verso la trequarti avversaria. Ma la Roma non solo riesce a controllare senza eccessive difficoltà ma crea almeno altre due ottime opportunità da gol per chiudere definitivamente i conti: soprattutto grazie agli affondi di Pilgrim sulla destra. Ottimo il suggerimento per Greggi che da comoda posizione non riesce a coordinarsi come vorrebbe. Imperioso poi, sempre su un cross di Pilgrim dal calcio d’angolo, un gran colpo di testa di Minami che finisce sul fondo.

Ma a tempo scaduto la Fiorentina ha la palla gol più importante del match: ed è Ceasar, nell’unico vero intervento decisivo del match a salvare il risultato su una conclusione ravvicinatissima di Johansottir servita splendidamente da Boquete. Un finale davvero palpitante…

Roma che riesce a portare a casa una vittoria importantissima, la 17esima della stagione in diciotto partite, in una delle partite più insidiose e attese del campionato. Una sfida giocata davvero con molta autorevolezza nella quale la Roma ha rischiato il giusto e, ancora una volta, forse sprecato un po’ troppo.

In classifica

Roma che si isola nuovamente al comando della graduatoria in attesa della partita che la Juventus giocherà domani contro il Napoli, reduce dalla vittoria in casa sul Pomigliano.

Fiorentina che cade dopo otto risultati utili consecutivi ed è ritmeticamente terza alla fine della regular season, le ambizioni di scavalcare la Juventus e diventare la damigella d’onore al secondo posto assoluto è rinviato alla post season e alle otto partite ancora da calendarizzare della poule scudetto.