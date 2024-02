Juventus women contro il Napoli femminile. A che ora si gioca la partita dell’ultima giornata di Serie A 2024. Biglietti, formazioni e previsioni.

Juve-Napoli femminile si gioca domenica 18 febbraio 2024 alle ore 12:30, la partita è valida per la 18esima giornata di Serie A donne. Si affrontano squadre con obbiettivi opposti: le bianconere sognano una difficile rimonta scudetto sulla Roma, mentre le azzurre la salvezza tornata possibile dopo la vittoria contro il Pomigliano. Ecco cosa c’è da sapere su questo match di campionato.

Dove vedere Juventus women vs Napoli

La partita fra la vecchia signora e la squadra partenopea, con calcio d’inizio alle 12:30 di domenica, si può guardare solo in streaming su Dazn. Non si potrà quindi seguire l’incontro Juve vs Napoli gratis in tv, visto che la Rai trasmette Inter-Milan in questo turno.

Si gioca allo stadio La Marmora – Pozzo di Biella e per i tifosi bianconeri o azzurri, i biglietti sono gratis. Già da ora si possono prenotare direttamente sul sito ufficiale della Juve. Vi basterà selezionare l’evento Juve-Napoli women e inserire i dati richiesti dalla procedura. A quel punto con il ticket si potrà accedere allo stadio liberamente.

Probabili formazioni Juve-Napoli

La Juventus femminile deve vincere assolutamente questa partita e per riuscirci ha bisogno dei gol che nelle ultime partite Jennifer Echegini ha realizzato con regolarità. La nigeriana è reduce da una doppietta nella vittoria contro l’Inter e dovrebbe essere una delle titolari fra le bianconere insieme a Maelle Garbino e Cristiana Girelli, nel 4-3-3 schierato da mister Joe Montemurro.

Nel Napoli femminile il morale è più alto dopo la vittoria nel derby campano. Tuttavia l’allenatore Biagio Seno dovrà fare attenzione al recupero delle energie visto che la partita contro la Juve si gioca a poche ore di distanza dall’impegno precedente di giovedì sera. Quindi potrebbe esserci turnover, ma ragionato e senza cambiare giocatrici più rappresentative fra le azzurre, come ad esempio Di Marino in difesa o Del Estal in attacco.

Pronostico Juve-Napoli calcio femminile

La squadra allenata da Montemurro è decisamente favorita per la vittoria di questa partita. Non solo per la classifica (bianconere seconde, mentre le partenopee sono penultime), ma anche per la forza della rosa juventina. Anche i precedenti sono tutti dalla parte della Juventus FC (5 vittorie su 5 incontri).

Tuttavia il Napoli donne è in ripresa in questa fase del torneo e dopo aver centrato la prima vittoria stagionale, ora non è più ultimo da solo in classifica. Quindi le ragazze bianconere non devono assolutamente sottovalutare l’impegno. Solo così riusciranno a vincere questa partita.

Previsione Juve-Napoli women: 1

Le altre partite del 18°turno di Serie A femminile: