Fiorentina-Roma si gioca sabato 17 febbraio alle ore 15:00 come da calendario della 18esima giornata di Serie A E-Bay. Si tratta del big match del turno che chiude la regular season, visto che dalla prossima giornata inizierà la poule scudetto, a cui entrambe parteciperanno. Ma i 3 punti pesano molto per le ambizioni scudetto delle due formazioni o quantomeno per la qualificazione alla Champions. Ecco quello che devi sapere sulla partita.

Dove vedere Fiorentina-Roma women

Il match di Serie a femminile si gioca al Viola Park sabato pomeriggio, con calcio d’inizio alle 15:00. L’incontro si potrà guardare solo in streaming su Dazn, visto che in questo turno la Rai trasmetterà gratis e in chiaro solo il derby Milan-Inter women.

Di fronte la squadra toscana attualmente terza in classifica e le giallorosse al primo posto. Fra le due formazioni ci sono 9 punti di distanza, ma con un’eventuale vittoria le viola potrebbero avere speranze di lottare addirittura per il titolo di campionesse d’Italia. Ovviamente però l’AS Roma donne ha altre idee.

Biglietti Fiorentina-Roma femminile

Per guardare la partita direttamente allo stadio, i biglietti si possono già acquistare online sul sito ufficiale della Fiorentina calcio. Il costo è di 9 euro per le tribune, mentre sono previsti riduzioni per gli abbonati e per gli under 14, che pagano solo 4 euro.

Fiorentina vs Roma formazioni

Le giocatrici delle Fiorentina arrivano a questo match dopo aver battuto il Como nel turno infrasettimanale, grazie a un gol di Veronica Boquete. Proprio la calciatrice spagnola sarà ancora una volta il punto di riferimento della formazione schierata da mister De La Fuente, insieme a Michela Catena a supporto della punta Madelen Janogy.

Passando alla Roma femminile mister Spugna farà affidamento su Valentina Giacinti, reduce da una tripletta nella vittoria contro il Sassuolo durante l’ultimo turno di campionato disputato. A completare il tridente d’attacco giallorosso si giocano 2 maglie Benedetta Glionna, Emilie Haavi e Évelyne Viens. Per il resto la formazione dovrebbe essere quella classica utilizzata dalle capitoline, con il modulo 4-3-3.

Pronostico di Fiorentina contro Roma

Fiorentina-Roma è una partita molto incerta, visto che si affrontano due delle migliori squadre in assoluto del massimo campionato femminile. Tuttavia l’AS Roma in quanto campione d’Italia in carica e prima in classifica è leggermente favorita, ma deve prestare molta attenzione alle viola, già capaci di bloccare la Juventus in casa.

Se poi consideriamo che la Roma ha subito l’unica sconfitta stagionale in Serie A fuori casa (contro l’Inter femminile) allora il pronostico diventa ancor più difficile. Per questo scegliamo una doppia chance, mantenendo come leggermente favorita la squadra di Spugna, ma considerando un pareggio molto probabile come risultato finale della partita.

Pronostico Fiorentina-Roma Serie A: X2