Milan Roma femminile partita di andata semifinale Coppa Italia 2024, data orario statistiche, pronostico e probabili formazioni.

Il Milan femminile ospita la AS Roma nella sfida di andata della prima semifinale di Coppa Italia femminile. Una superclassica del calcio femminile italiano per determinare quella che sarà la prima finalista. Di seguito info e video sulle partite di Coppa Italia Frecciarossa

Dove vedere la semifinale di Coppa Italia Milan-Roma

In attesa di una ufficializzazione che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni circa data e sede della finalissima, le semifinali saranno disponibili gratuitamente solo in streaming

Partita: Milan-Roma Data: 03 marzo 2024 Ora: 12:30 Stadio: Vismara Puma House of Football (MI) Come vederla: in streaming sul canale You Tube FIGC Calcio Femminile



Coppa Italia femminile, il format

Nel rispetto del format di Coppa Italia la Roma, testa di serie #2 della competizione affronterà il Milan, testa di serie #3 della competizione e semifinalista della scorsa edizione sconfitta proprio dalla Roma nel doppio confronto.

Milan-Roma, classifica e formazioni

Il Milan, nonostante diverse giocatrici partite per gli impegni delle rispettive nazionali, ha potuto contare su due settimane di recupero e preparazione in vista di quello che per la squadra di Corti è un big match. Una delle pochissime occasioni di riscatto in una stagione fin qui estremamente deludente che vede le rossonere addirittura in poule salvezza, escluse dalla lotta scudetto e dalla corsa alle posizioni che porteranno in Champions League. Per le rossonere è una occasione sicuramente difficile da concretizzare, contro la squadra più forte del campionato, ma imperdibile per dare dignità a una stagione diversamente persa tra recriminazioni e rimpianti.

Il Milan, che in Coppa ha eliminato Verona e Sassuolo, arriva da due vittorie consecutive e da uno splendido successo in Campionato nel derby che ha chiuso la regular season. Roma che sembra avere definitivamente superato il momento di crisi che tra dicembre e gennaio è costato la Supercoppa e l’eliminazione in Champions League. Cinque vittorie di fila per la squadra di Spugna con quattro partite senza subire nemmeno un gol. Un bilancio complessivo di una rete subita (dalla Juve) e 11 gol segnati in cinque partite…

Milan-Roma, precedenti e occasione di rivincita

Ormai la sfida tra Roma e Milan sta diventando una delle superclassiche di Coppa Italia. In un database di precedenti particolarmente fitto, sono ben 18 le sfide giocate dalle due squadre tra coppe e campionato, il Milan rimpiange non solo la semifinale persa lo scorso anno ma anche la finalissima che è costata il trofeo, vinta dalla Roma – che aprì così il suo splendido ciclo – vincendo la gara decisiva a Reggio Emilia solo grazie ai calci di rigori dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sullo 0-0.

Il computo dei precedenti tra le due squadre è di assoluta parità: sette vittorie per parte e quattro pareggi. Ma nelle ultime stagioni la supremazia della Roma si è fatta notare. Il Milan non vince questo scontro diretto proprio dal marzo 2023, semifinale di andata di Coppa al Vismara. Roma che ribaltò gli equilibri in modo fortunoso dopo 11 minuti di recupero prima dei tempi supplementari grazie a un gol in extremis di Losada.

Il nostro pronostico su Milan-Roma

Roma favoritissima con almeno un beneficio da concedere al Milan, quello di poter strappare quanto meno un pareggio considerando i precedenti di Coppa Italia caratterizzati a oggi da partite davvero estremamente equilibrate.

PRONOSTICO MILAN-ROMA X2

Vedi anche l’altra semifinale di Coppa Italia: Fiorentina-Juve