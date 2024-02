Quinto risultato utile consecutivo del Milan, che una serie positiva del genere quest’anno non l’aveva ancora messa assieme, grazie a una rotonda vittoria per 3-0 nella partita di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia femminile.

Il Milan accede alle semifinali della seconda competizione nazionale. Un obiettivo comunque significativo in una stagione fin qui davvero avara di soddisfazioni per la squadra rossonera.

Milan-Sassuolo 3-0

Milan subito in vantaggio dopo nemmeno quattro minuti: penetrazione da sinistra di Dompig il cui appoggio trova pronta alla conclusione di sinistro direttamente nell’area di rigore avversaria Grimshaw. Dompig fa invece tutto da solo dopo dieci minuti: accelerazione impressionante sulla destra di Chante Dompig che vola via su un lancio di Arnadottir calciando da posizione molto angolata in porta la palla del raddoppio. Splendida azione e secondo gol stagionale per l’esterno olandese del Milan.

Rossonere che giocano sul velluto di fronte a un Sassuolo molto rimaneggiato e zeppo di seconde linee. Altra doppia occasione per Vigilucci che calcia per ben due volte verso la porta avversaria: prima una respinta Kresche in uscita, poi un pallonetto troppo corto che il portiere austriaco riesce in qualche modo a recuperare.

Secondo tempo al piccolo trotto su ritmi quasi di allenamento: Marinelli ha una buona occasione per liberarsi al tiro ma conclude altissimo. Il Milan chiude il boxscore al 78’: lunghissimo cross dalla sinistra di Soffia che Vigilucci corregge sottomisura sui piedi di Staskova che deve solo spingere in rete: settimo gol stagionale per l’attaccante ceka, il secondo in tre giorni dopo quello segnato in campionato nel pareggio contro la Fiorentina.

Partita che nel finale ha ben poco da dire. Se si eccettua una delle pochissime conclusioni del Sassuolo, con Clelland vicina al bersaglio dalla lunga distanza.

Nel tabellone

Milan che accede alle semifinali e affronterà adesso la vincente della sfida tra Roma e Napoli in programma mercoledì pomeriggio con le giallorosse costrette a rimontare un pesante passivo dopo la clamorosa sconfitta di tre settimane fa. Nell’altro quarto di finale in programma partita di routine per la Juventus che ospita la Sampdoria, già nettamente battuta nella gara d’andata a Genova. In semifinale anche la Fiorentina che oggi ha battuto ai calci di rigore l’Inter.