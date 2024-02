Fatica doppia per Inter e Fiorentina impegnate al Viola Park nella partita di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Come previsto una sfida estremamente equilibrata che si è chiusa in parità nonostante l’estensione ai tempi supplementari.

Solo i calci di rigori hanno sancito il verdetto definitivo promuovendo la Fiorentina Femminile di De La Fuente.

Fiorentina-Inter 1-1

Con la gara di andata che si era chiusa in parità, doppia rimonta dell’Inter dopo l’iniziale 2-0 della Fiorentina. Una sfida piacevole e aperta che non ha risentito delle fatiche di campionato di entrambe le squadre.

Prima conclusione a rete della Fiorentina con Vero Boquete che trova spazio ma calcia tra le braccia di Cetinja. Clamorosa invece l’occasione per Mijatovic che su appoggio di Longo conclude alto da posizione eccellente con un gran destro dal dischetto del rigore. Inter che si vede solo di rimessa con Csizar, conclusione non insidiosa per Schroffenegger. Molto meglio il colpo di testa di Cambiaghi che Schroffenegger è costretta ad annullare con. un gran colpo di reni e una smanacciata in angolo.

Secondo tempo che si apre con una bella palla arcuata di Serturini che finisce sul fondo dopo un’altra deviazione di Schroffenegger, che si supera sul calcio d’angolo successivo respingendo una deviazione ravvicinatissima di Alborghetti. Pesantissimo poi l’errore di Milinkovic, che ha un rimpallo favorevolissimo a pochi passi dalla porta: ma calcia sciaguratamente a lato. A pochi minuti dal termine, con l’Inter più vicina al gol, è Hammarlund a colpire di testa mettendo il pallone sul fondo da ottima posizione.

I tempi supplementari e i rigori

Non bastano novanta minuti piacevoli ma senza gol. Al 98’ una deviazione su calcio di punizione di Hammarlund dà l’illusione del gol ma la palla non è entrata. Tre minuti dopo l’Inter passa: azione di Magull, sponda di Polli e Cambiaghi approfitta di un controllo impreciso di Parisi per insaccare dal limite dell’area con un pallone angolatissimo.

Al 109’ una mischia furibonda da un calcio di punizione viene ribadita in gol da Hammarlund che da cortissima misura trova la zampata giusta da pochi passi. Inter un po’ ingenua tra un’uscita a vuoto di Cetinja e una difesa che resta imbambolata su tre rimpalli consecutivi.

Si va inevitabilmente ai rigori. Inter per prima sul dischetto: ma Polli sbaglia subito. Segnano in successione Boquete, Milinkovic, Toniolo. Sbaglia ancora Thogersen calciando alto, con Parisi e Bellucci che fissano le trasformazioni decisive. Finisce 5-3 dopo i calci di rigore.

Nel tabellone

Inter eliminata. Fiorentina in semifinale, affronterà la vincente di Juventus-Sampdoria che giocano mercoledì pomeriggio a Biella con le bianconere largamente favorite dopo la vittoria di Genova nel primo match. Qualche ulteriore problema da risolvere per la Fiorentina a causa di Pedersen, uscita per infortunio nel corso del secondo tempo e quasi certamente assente nel match che la Viola giocherà domenica pomeriggio contro la Sampdoria ancora al Viola Park. In semifinale anche il Milan che ha ribadito la vittoria della gara d’andata sul Sassuolo.