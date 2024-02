Juve women-Samp è poco più che una formalità per la vecchia signora. Squadre in campo mercoledì 7 febbraio a Biella nella partita di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia femminile. L’ampia vittoria della sfida di andata a Genova lascia ogni tranquillità alla squadra di Joe Montemurro che si sta leccando le ferite dopo la brutta sconfitta di campionato contro la Roma. Ma ora è tempo di pensare alla coppa nazionale. Ecco come e quando.

Dove vedere Juve women-Samp gratis

Juventus-Sampdoria sarà distribuita gratuitamente in streaming, come tutte le partite di Coppa Italia Femminile sul canale YouTube ufficiale della FIGC Femminile.

Partita : Juventus vs Sampdoria

: Juventus vs Sampdoria Data : 7 febbraio 2024

: 7 febbraio 2024 Calcio d’inizio : ore 17:00

: ore 17:00 Dove si gioca : Stadio La Marmora Pozzo, Biella

: Stadio La Marmora Pozzo, Biella Come vederla in streaming: su Youtube.

Juve-Samp la situazione in Coppa

Ci sono ben poche possibilità per la Sampdoria, che tuttavia quest’anno si è già tolta la soddisfazione di battere la Juventus in campionato, per ribaltare un risultato così pesante. Le norme prevedono che le blucerchiate dovrebbero vincere con cinque gol di scarto per accedere alla final four di Coppa.

Facile immaginare che sia Joe Montenurro che Salvatore Mango penseranno a fare ruotare le squadre che tra tre giorni saranno di nuovo impegnate in campionato. Una buona occasione per entrambi i tecnici per vedere le giocatrici che sono arrivate durante la sessione di mercato di gennaio, piuttosto numerose per la Sampdoria che ha rilevato diversi prestiti interessanti.

Juventus vs Sampdoria, i precedenti

Sampdoria che torna in campo dopo l’importantissima vittoria sul Pomigliano, Juve che dovrà reagire alla brutta sconfitta nel big match contro la Roma.

La Coppa Italia, che la Juventus detiene e ha vinto per la seconda volta consecutiva, la terza in assoluto, è sicuramente uno stimolo importantissimo per la squadra bianconera. Precedenti favorevoli alla Juventus donne sei vittorie in sette partite. L’unico successo della Samp è proprio quello relativo a dicembre, nell’ultima sfida di campionato.

Pronostico Juve women-Sampdoria

Considerando il risultato della partita d’andata e le motivazioni della Juventus, chiamata a una reazione dopo il tonfo del Tre Fontane e a tornare alla vittoria dopo un solo punto in due partite, il pronostico è favorevole alla Juventus. Con una minima percentuale da appoggiare su un pareggio che non è mai uscito nel confronto diretto tra queste due squadre, che fino alla scorsa stagione si sono affrontate sempre e solo in campionato.

Previsione risultato Juve women-Samp: 1