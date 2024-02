Un successo che fa morale e che non cambia molto nella classifica delle due squadre, al termine di una regular season di calcio femminile nella quale ci si sarebbe aspettato molto di più da entrambe le formazioni milanesi. Vince il Milan (2-1) con l’Inter che si accoda alla poule scudetto con due sconfitte consecutive.

Milan-Inter 2-1

Dopo la sconfitta nel primo derby stagionale il Milan cercava un risultato di prestigio: rossonere più propositive fin dall’inizio. Al 9’ Milan subito in gol grazie a un’autorete: è Dompig a dribblare Robustellini e crossare al centro, pallone che coglie in pieno una sfortunata deviazione di Alborghetti che sorprende Cetinja.

Inter che sbanda dopo lo svantaggio cui non riesce a reagire: complice anche l’uscita di scena per infortunio di Robustellini, sostituita da Fordos.

Milan subito vicinissimo al raddoppio: conclusione a poca distanza dal bersaglio per Grimshaw con un gran tiro dalla distanza. Occorrono parecchi minuti prima che l’Inter riesca in qualche modo a farsi vedere nella trequarti avversaria, ma è il Milan a costruire le cose migliori. Ancora Grimshaw trova tempo e spazio per un gran destro sul quale Cetinja compie l’intervento più difficile del secondo tempo. Ma il portiere dell’Inter non può evitare il raddoppio, per altro meritato, firmato da Staskova che su azione di calcio d’angolo coglie un pallone corretto acrobaticamente da Piga che mette completamente in controtempo tutta la difesa nerazzurra.

La risposta dell’Inter arriva con Annamaria Serturini allo scadere della frazione: un gran gol, dribbling secco e conclusione altrettanto improvvisa.

Il secondo tempo

Rita Guarino prova a dare un po’ più di pressione alla squadra inserendo Elisa Polli. Ma sono sempre del Milan le azioni migliori: Cetinja ancora protagonista su un tiro cross molto insidioso di Marinelli, vicinissima all’eurogol. Con Grimshaw costretta a lasciare il campo per infortunio, il Milan si fa più cauto e coperto cercando di agire di rimessa, soprattutto con Soffia, entrata al posto di Staskova.

Una frazione davvero povera, quasi noiosa e con pochissimi spunti di reali interesse nonostante l’Inter schieri in campo tutto quello che di offensivo offre la panchina.

L’unica vera occasione è di Polli che costringe Giuliani all’intervento più difficile della serata senza che i pochi minuti ancora da giocare offrano altro…

Vince il Milan che chiude così al sesto posto assoluto.

In classifica

Con tutte le posizioni di poule salvezza e promozione già ufficiali, il Milan femminile si accontenta di pareggiare i conti delle stracittadine pur chiudendo a cinque lunghezze dalle avversarie cittadine. Gli altri risultati di giornata hanno visto la Juventus confermarsi al secondo posto battendo il Napoli e il Como espugnare il campo di Pomigliano in un’anticipazione delle sfide per evitare la retrocessione in Serie B.