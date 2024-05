Le calciatrici che lasciano la Juventus femminile o in scadenza di contratto con la società. Da Grosso a Gunnarsdottir, chi si ne va, chi resta e chi (forse) non rinnova.

In una Juventus women che deve ancora annunciare la nuova guida tecnica, quasi certamente sarà Max Canzi, tecnico che ha rescisso con il Pontedera e ora attende di firmare con la Juve, le prime operazioni di mercato sono in uscita. In particolare ci sono calciatrici in scadenza che lasceranno o potrebbero lasciare la società bianconera nelle prossime settimane. Ecco di chi si tratta.

Juventus, Beerensteyn e Grosso in partenza

Nella stagione calcistica 2023-24 la Juve ha ottenuto: un secondo posto in campionato, l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia e la vittoria di Supercoppa a gennaio. Ora bisogna guardare al futuro e ci sono giocatrici titolari Lineth Beerensteyn e Julia Grosso che non hanno rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2024 che troveranno ingaggio altrove.

Se nel caso di Beerensteyn si tratta di una notizia ampiamente annunciata, per Grosso si può parlare di una sorpresa anche se per la canadese le offerte di mercato non mancavano e la destinazione della centrocampista sarà sicuramente di grande prestigio.

Lineth Beerensteyn, malumore e poca motivazione

Che l’olandese considerasse ormai chiusa la sua esperienza con la Juventus Women era evidente da tempo. Qualche settimana fa, proprio in occasione della partita tra Italia e Olanda – tra l’altro vinta dalle Azzurre – Lineth aveva sottolineato di non essere particolarmente contenta della sua esperienza nel nostro paese criticando il gioco delle nostre squadre e un approccio troppo ‘morbido’ dei nostri allenamenti.

A poco a poco le sue presenze in campo si erano ridotte considerevolmente con diversi passaggio in panchina. Il contratto di Beerensteyn, 27 anni, in scadenza alla fine di giugno. Era arrivata dal Bayern Monaco richiesta da Joe Montemurro e lascia dopo due stagioni in bianconero come annunciato dalla sul sito ufficiale della Juve. Nell’ultima stagione ha totalizzato: 23 presenze complessive in Serie A con sette gol, tutti durante la regular season.

Julia Grosso lascia la Juve: dove giocherà

Diversa invece la storia che riguarda Julia Grosso, arrivata nel gennaio 2022 forte di una medaglia d’oro vinta con la nazionale canadese a Tokyo. La centrocampista – 24 anni ad agosto – ha convinto tutti con due campionati di alto livello che l’hanno vista al centro di numerosi interessi di mercato. Anche il suo contratto era in scadenza: e la Juventus non ha voluto o saputo trattenerla di fronte alle offerte che le erano arrivate, in particolare dalla Premier League.

Julia Grosso chiude la stagione 2023-24 con 23 presenze complessive, 21 di Serie A e 2 di Coppa Italia con sei gol. Lo scorso anno tre centri e 24 presenze da gennaio a maggio. Ma quest’anno a pesare era stato un infortunio che l’ha messa fuori gioco da novembre a gennaio.

Juventus: tutti i contratti in scadenza e chi resta

Oltre a quelli citati ci sono altri contratti in scadenza per la Juventus. Si tratta di Bragonzi, rientrata dal prestito a gennaio, Calligaris – arrivata nell’ultima finestra di mercato dal PSG – Gunnarsdottir e soprattutto Barbara Bonansea che aveva rinnovato lo scorso anno ma solo fino alla fine di giugno. Tuttavia a differenza di Beerensteyn e Grosso in tutti questi casi il futuro non è ancora deciso e tutte potrebbero ancora rinnovare con la Juventus FC nei prossimi giorni.

Restano invece per un’altra stagione: Peyraud-Magnin, Cascarino, Garbino, Nystrom, Girelli e Thomas. Addirittura sotto contratto fino al 2026 Cantore, Echegini, Lenzini, Boattin e Salvai.