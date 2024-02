Ci si attendeva la vittoria dell’Inter femminile a Pomigliano. Non solo sulla base della consistenza delle due squadre e sul loro stato di forma. Ma anche dopo la brutta sconfitta subita dalle ragazze di Rita Guarino sul proprio campo contro il Como. La risposta, con un pesantissimo 6-2 è stata davvero molto eloquente.

Pomigliano-Inter 2-6

Inter che imprime immediatamente una pressione molto intensa sulla difesa avversaria attaccando con consistenza fin dal primo minuto. Al 3’ ospiti già in gol: Severini dipinge un capolavoro con un tiro a giro dal limite dell’area che si incastra all’incrocio dei pali. Primo gol in nerazzurro per l’ex esterna della Roma. All’11’ il raddoppio: gran tiro di Polli respinto da Gavillet che non trattiene, e sulla respinta Bugeja si avventa sul pallone insacca.

C’è solo l’Inter in campo: Pomigliano che si limita a una bella conclusione di Ippolito brava a rubare a rete e calciare con immediatezza un pallone che finisce sulla base esterna del palo e finisce sul fondo.

Poi l’Inter comincia ad accelerare di nuovo e arrivano in rapida successione un bel tiro di Severini fuori di poco e un’altra conclusione di Csizar, insidiosa dal limite, con Gavillet che riesce a deviare la conclusione. Terzo gol al 37’: Gavillet respinge un altro pallone calciato in contropiede da Polli ma Magull, con un sontuoso tocco sotto, insacca in pallonetto.

Altri cinque gol

Pomigliano più aggressivo in avvio di ripresa: Nambi, appena entrata in campo cerca in un pio di occasioni la conclusione vincente e va vicina al gol. Poi è Arcangeli a tirare bene trovando la deviazione di Cetnja: e al 57’ il Pomigliano firma il suo primo gol. É Fordos a ingannare il proprio portiere su un traversone dalla destra di Harvey.

L’Inter ristabilisce subito le distanze: Magull, secondo gol da opportunista con una conclusione ravvicinata al termine di una mischia in area di rigore che Gavillet respinge male in area piccola. Un minuto e le Pantere segnano ancora: altro autogol, stavolta di Robustellini che nel tentativo di allontanare un pallone crossato da Di Gianmartino, mette alle spalle di Cetinja. Robustellini si fa perdonare poco dopo: gran conclusione dal limite che Gavillet non trattiene e quinto gol. Al 76’ il boxscore si chiude con la sesta rete nerazzurra: altro errore di Gavillet che respinge malissimo una conclusione di Bugeja per il tap in di Jelcic da pochi passi.

In classifica

L’Inter fa un passo importante se non decisivo verso la poule scudetto in attesa dei risultati di Como e Sampdoria ponendosi a distanza irraggiungibile dal Milan, ieri sconfitto dal Sassuolo. Nerazzurre che mercoledì nel bug match del penultimo turno di regular season affronteranno in casa la Juventus.