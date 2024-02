Domenica pomeriggio alle 15.15 nello splendido Viola Park la Fiorentina gioca contro la Sampdoria. una sfida che potrebbe risultare decisiva per la corsa alla poule scudetto. Ecco tutte le news

Come vedere Fiorentina-Sampdoria

Match : Fiorentina vs Sampdoria

: Fiorentina vs Sampdoria Data : 11 febbraio 2024

: 11 febbraio 2024 Ora partita: 15.15

partita: 15.15 Dove si gioca : Viola Park – Bagno a Ripoli (Firenze)

: Viola Park – Bagno a Ripoli (Firenze) Come vederla in tv: in diretta su RAI Sport

in diretta su RAI Sport Come vederla in tv streaming: su RAI Play e Dazn

Fiorentina-Sampdoria, a tre giornate dalla fine

Entrambe le squadre stanno andando benissimo. La Fiorentina femminile è in piena corsa per contendere il secondo posto alla Juventus Women: Roma ormai forse troppo lontana per la Viola (nove punti), ma la squadra di De La Fuente è squadra che nei prossimi scontri diretti potrebbe diventare decisiva sia nella parte alta che in quella più bassa della classifica.

La Fiorentina è la squadra che vanta la più lunga serie positiva in questo frangente del campionato: sei partite (con quattro vittorie e due pareggi), cui bisogna aggiungere anche gli ottimi risultati di Coppa Italia che hanno iscritto il nome della squadra viola nelle semifinali dove affronterà la Juventus.

Fiorentina-Sampdoria, i precedenti e le statistiche

La Samp con dodici punti di vantaggio sul Pomigliano è lanciatissima verso la salvezza, tra le due squadre 15 punti di divario in vantaggio della Viola che nella gara d’andata aveva strappato una bella vittoria in trasferta ma molto sofferta. Il conto dei precedenti è largamente favorevole alla Fiorentina con quattro vittorie contro un solo successo della Samp che risale al marzo 2022. Mai un pareggio nelle sfide, tutte di Serie A e senza alcun match in archivio in Coppa.

Il nostro pronostico su Fiorentina-Sampdoria

La Fiorentina fino a oggi non ha mai dato l’idea di volersi accontentare né di soffrire da sindrome da appagamento. Considerando i precedenti, nettamente favorevoli alla squadra di casa e il fatto che la Viola ha concrete possibilità di restare in corsa per scavalcare la Juve, impresa sfuggita nelle ultime due partite, che si sono conclude con altrettanti pareggi, il pronostico è favorevole proprio alla Fiorentina. Ma attenzione alla Sampdoria che fin qui ha saputo togliere punti a tutte le squadre più blasonate: Milan, Inter e Juventus.

PRONOSTICO: FIORENTINA-SAMPDORIA 1