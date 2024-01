Sabato 13 gennaio 2024 alle ore 16:15 Juve-Milan scendono in campo per il secondo turno del girone di ritorno di Serie A femminile. Si affrontano le bianconere seconde in classifica, che devono assolutamente vincere per sperare ancora nello scudetto e il Milan, attualmente ottavo e chiamato a riscattare una bruttissima prima parte di stagione calcistica.

Juve-Milan Serie A femminile, la partita

Con queste premesse ecco cosa aspettarsi dall’incontro fra Vecchia signora e il diavolo:

Partita: Juventus vs Milan

Juventus vs Milan Data : 13 gennaio 2024

: 13 gennaio 2024 Calcio d’inizio : ore 16:15

: ore 16:15 Dove si gioca : Stadio La Marmora – Pozzo (Biella)

: Stadio La Marmora – Pozzo (Biella) Dove vederla in Tv : su Raisport (canale 58 del digitale)

: (canale 58 del digitale) Come vederla in streaming: su Raiplay.

Per chi invece volesse vedere la partita allo stadio, i biglietti di Juve-Milan donne sono gratuiti. Si possono richiedere sul sito ufficiale della Juventus fino a 4 tagliandi, da stampare e presentare prima di entrare nell’impianto.

Juventus woman ultime notizie

La Juve reduce dalla vittoria della Supercoppa femminile dovrà subito tornare con la testa al campionato. Magari sfruttando il momento psicologico favorevole della calciatrice francese Maelle Garbino che ha deciso l’incontro con la Roma, ma anche di altre giocatrici della rosa bianconera, come ad esempio Boattin o Gunnarsdóttir apparse in ottime condizioni di forma.

Ma potrebbero esserci alcuni cambi rispetto all’incontro precedente. Per esempio è da capire se mister Montemurro vorrà confermare Sofia Cantore nel tridente d’attacco o se le preferirà Bonansea. Dubbi che verranno sciolti dal tecnico solo un’ora prima del match con le formazioni ufficiali.

Milan femminile news

Per quanto riguarda il Milan la squadra si trova in zona retrocessione (ottava in classifica) e sta vivendo una crisi molto profonda, non risolta con l’esonero di Ganz. Della situazione della squadra rossonera abbiamo parlato approfonditamente nel nostro canale video tematico Dsw calcio femminile, con il seguente video pubblicato prima delle feste.

Al momento invece non si segnalano operazioni di mercato per rinforzare la rosa delle giocatrici Milan, tranne la cessione di Giulia Semplici al Pavia Academy. Quindi la squadra allenata da Corti potrebbe essere la stessa vista nell’ultima giornata prima della sosta, quando il Milan ha pareggiato contro il Napoli.

Pronostico Juve-Milan calcio femminile

Le due squadre arrivano a questo match con stati di forma opposti. La Juve al 2° posto in Serie A e fresca vincitrice del primo trofeo della stagione calcistica, ha iniziato bene l’anno, ma in campionato viene dalla sconfitta contro la Sampdoria prima del periodo natalizio. Ora le ragazze di Montemurro sembrano aver recuperato fiducia e in casa non possono proprio sbagliare. Il ritorno a disposizione di giocatrici spesso assenti a fine 2023 come Bonansea e Girelli può aiutare, così come il contributo delle nuove arrivate con il calciomercato Juve.

Il Milan di contro vuole abbandonare l’attuale deludente 8° posto. Ma visto che finora è riuscito a fare punti solo con Napoli e Pomigliano, difficilmente potrà farne contro le bianconere, salvo miracoli. Per questa la nostra previsione è la vittoria della squadra di casa.

Pronostico Juve-Milan: 1