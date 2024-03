Le prime parole di presentazione della partita Fiorentina-Inter, in programma domenica pomeriggio alle 15 al Viola Park non possono che essere dedicate al ricordo di Joe Barone, scomparso improvvisamente in settimana.

Chi era Joe Barone

Impossibile non ripensare a Joe Barone, dirigente che ha fatto moltissimo nella Fiorentina acquistata da Rocco Commisso, braccio destro del proprietario che ha acquisito la Viola, ispiratore del Viola Park dove era facilissimo vederlo in tribuna quando giocavano le ragazze o i talenti del settore giovanile fiorentino.

Grande appassionato, manager di notevoli capacità, Barone era uno dei più fieri e convinti sostenitori del progetto femminile a Firenze. Fu lui a definire il Viola Park un gioiello della Fiorentina e del calcio femminile. Fu lui a rilanciare il progetto annunciando senza mezzi termini l’obiettivo europeo della squadra dopo l’arrivo di De la Fuente. Ed è stato lui a scommettere senza esitazioni su atlete rilanciate dalla Fiorentina (Janogy, Faerge, Hammarlund) e che grazie alla Viola sono arrivate fino alla Nazionale in una consacrazione definitiva (Severini, Catena e Longo oltre a Schroffenegger). Il tributo che il calcio italiano ha dedicato al direttore generale della Fiorentina scomparso dopo il malore di domenica scorsa fa capire che il pubblico italiano sa riconoscere il valore degli appassionati anche quando il campanile non è quello sotto casa propria.

Dove vedere Fiorentina-Inter

Match: Fiorentina-Inter

Data: 24 marzo 2024

Ora partita: 15.00

Dove si gioca: Viola Park – Bagno a Ripoli (Firenze)

Come vederla in TV: RAI Sport, Zona DAZN, canale 214 di Sky

Come vederla in streaming: RAI Play, DAZN solo per gli abbonati

Fiorentina-Inter, come stanno le due squadre

Settimana molto complicata per la Fiorentina dal punto di vista emotivo proprio in considerazione del grave lutto che ha colto la società. Da una parte ci sarà il desiderio di regalare una grande prestazione nel ricordo del dirigente scomparso.

Ma dall’altro è inevitabile che il clima triste e pesante possa anche avere qualche conseguenza di carattere diverso sulla squadra. Fiorentina reduce dalla sconfitta di Sassuolo che è costata un ulteriore punto di distacco rispetto alla Juventus, costretta al pareggio in casa proprio dall’Inter. Ma con le bianconere che riposano, l’occasione per fare il pieno e tentare di accorciare le distanze in vista dei prossimi scontri diretti è davvero ghiottissima.

Fiorentina-Inter, statistiche, curiosità e precedenti

La sfida tra Fiorentina e Inter si può quasi considerare una superclassica del calcio femminile italiano considerando i 15 precedenti in archivio dalla riforma dei campionati in poi. Precedenti favorevoli alla Fiorentina, sette vittorie contro le cinque dell’Inter: tre i pareggi. Ma questa stagione è stata caratterizzata da un grande equilibrio: basti pensare che i tre pareggi risalgono tutti a questa stagione, uno in campionato (a Sesto San Giovanni, girone d’andata) e gli altri due in Coppa Italia nel doppio turno di semifinale che ha visto la Fiorentina passare il turno grazie ai calci di rigore per giocarsi il titolo contro la Roma.

Il nostro pronostico su Fiorentina-Inter

Tre pareggi nei quattro precedenti di questa stagione sono davvero tanti. Puntiamo su un mantenimento dell’equilibrio, con una doppia tattica favorevole alla Fiorentina che anche secondo i bookmaker avrebbe quote moderatamente favorevoli.

PRONOSTICO FIORENTINA-INTER 1X