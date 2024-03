Nella seconda giornata di poule salvezza di Serie A femminile, il Milan gioca contro il Pomigliano in una sfida testa-coda. Di seguito orario, statistiche e pronostico.

Quando vedere Milan-Pomigliano

Questa come tutte le altre partite di questo turno di Serie A eBay saranno disponibili anche su Zona DAZN, il canale riservato agli abbonati DAZN sulla piattaforma SKY al canale 214.

Data: 24 marzo 2024

Ora partita: 12:30

Dove si gioca: Stadio Vismara Puma House of Football – Milano

Milan-Pomigliano la situazione delle squadre

Il Milan torna in campo dopo la sconfitta che ha eliminato la squadra rossonera dalla finale di Coppa Italia. Una settimana di riposo in più per preparare al meglio il rientro in campionato nella poule salvezza.

Vedere il Milan femminile così lontano dalla lotta per lo scudetto o per un qualsiasi obiettivo stagionale è una cosa davvero molto inconsueta. Ma questa è la situazione, e in un certo qual modo sembra quasi che la società abbia intenzione di utilizzare questi due mesi che accompagneranno alla fine della stagione per preparare nel modo migliore la transizione in vista del prossimo campionato.

Il tutto in attesa che vengano fatte scelte decisive, a cominciare da quella sul prossimo allenatore, sempre che il club non decida di rinnovare la fiducia a Davide Corti, impegnato fino al termine di questo campionato dopo l’esonero di Maurizio Ganz. Proprio in questo senso va inquadrata la decisione del AC.Milan di anticipare la risoluzione del contratto con il difensore islandese Gudný Árnadóttir che in settimana ha concluso la sua esperienza a Milano e si è accasata in Svezia con il Kristianstads che ad aprile comincerà la stagione del Damallsvenskan, il massimo campionato svedese.

Pomigliano reduce dal canto suo dalla pesantissima sconfitta interna contro la Sampdoria che, anche in considerazione del pareggio del Napoli contro il Como ha relegato le Pantere all’ultimo gradino della classifica in solitudine.

Milan-Pomigliano, precedenti e statistiche

I numeri delle partite precedenti sono nettamente sfavorevoli per la formazione di Roberto Cannarate che con il Milan femminile ha dati davvero molto negativi. Sei i precedenti con quattro vittorie delle rossonere, un pareggio (relativo all’ultimo turno di campionato a Gennaio) e una sola vittoria delle Pantere.

La squadra lombarda in casa ha sempre vinto contro il Pomigliano… il tutto in una situazione stagionale davvero molto compromessa per la squadra di Carannante: basti considerare che se il Pomigliano Calcio femminile è la squadra che da più tempo insegue una vittoria (undici turni, in pratica tutto il girone di ritardo), il Milan Donne – pur non brillando né per risultati né per continuità – è comunque imbattuto nelle sue ultime sette partite al Vismara. Meglio ha fatto solo la Roma (15 turni senza sconfitte). Milan Women reduce da due vittorie consecutive con le quali ha chiuso al regular season. Pomigliano da cinque sconfitte di fila, due soli punti nelle ultime dodici partite.

Una vittoria porterebbe la formazione milanese a quota 24, ben 18 lunghezze di vantaggio sulle campane. Il che non significherebbe salvezza aritmetica: ma quasi, considerando che dopo questa partita le Pantere, che nel prossimo turno riposano, avrebbero a disposizione soltanto altre sei partite.

Il nostro pronostico su Milan-Pomigliano

Non c’è alcun dubbio che sia per una questione di precedenti e statistiche che di rendimento tendenziale nel corso della stagione, è il Milan il favorito d’obbligo di questa partita, così come dimostra anche la netta vittoria della gara d’andata di regular season.

PRONOSTICO MILAN-POMIGLIANO 1