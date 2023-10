Il Milan Women torna al gol e alla vittoria battendo nettamente il Pomigliano

Ci si attendeva un riscatto dal Milan che da due partite non riusciva più a trovare la via della rete. E sicuramente la rotonda vittoria contro il Pomigliano rappresenta un punto di ripartenza per la squadra di Maurizio Ganz.

Una bella vittoria, che per la verità esprime una sola differenza rispetto alle buone prestazioni contro Juventus e Como. Una maggiore concretezza in zona gol.

Milan Women-Pomigliano 4-1

Grande merito da parte delle rossonere è in una partenza convinta ed estremamente determinata. Tant’è che dopo soli due minuti il Milan è già in vantaggio: calcio di punizione molto previso di Marta Mascarello, che in settimana ha rinnovato il suo contratto in rossonero fino al 2026, e girata di Kosovare Asllani, in campo dal primo minuto, che coglie subito il bersaglio.

Milan subito alla ricerca del raddoppio. Ci va molto vicino Gloria Marinelli che con una travolgente azione personale con Buhigas che respinge con un po’ di fortuna consentendo alla sua difesa di rinviare in qualche modo.

A sorpresa il Pomigliano trova una buona occasione con un gran tiro di Ippolito ma il Milan costruisce subito il gol del raddoppio. Azione fantastica in velocità di Grimshaw che mette Staskova davanti alla porta per firmare la sua prima rete in rossonero dopo un anno e mezzo di astinenza.

Nella ripresa Ganz effettua subito tre cambi Dompig, Soffia e Arnadottir: ma il Milan non accelera e fatica a trovare spunti che chiudano definitivamente il match, rischiando anche qualcosa. Tant’è che il Pomigliano trova il gol: lancio di Ippolito per Ana Martinez, supera Giuliani in uscita. É solo allora che il Milan si riprende il dominio della partita in tutto e per tutto: da un calcio di punizione di Mascarella, Piga appoggia e Asll ani insacca la sua terza doppietta in Serie A Femminile, sfiorando pochi secondi dopo anche il terzo gol. In pieno recupero Grimshaw si procura e trasforma il calcio di rigore del 4-1 finale.

In classifica

Milan che torna alla vittoria dopo un punto in due partite e al gol con un poker di reti importantissimo grazie soprattutto alla ottima prestazione di Asslani che ha completamente trasformato la squadra rossonera rispetto alle ultime prestazioni. Per il Pomigliano altra partita avara di soddisfazioni e senza punti.

Milan che dopo la sosta per gli impegni della Nazionale giocherà a Firenze, dove le viola hanno perso la loro prima partita stagionale con la Juventus, tentando di accorciare ulteriormente il gap con la vetta della classifica. Pomigliano impegnato in casa contro la Sampdoria, vittoriosa a Torre del Greco de settimane fa in Coppa Italia.