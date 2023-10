Milan femminile a caccia di una vittoria nella quinta giornata del campionato femminile di Serie A

Il Milan Women ospita il Pomigliano Femminile nella partita in programma alle 12.30 al Pumas House of Football di via Missaglia, a Milano, nella quinta giornata di Serie A Femminile.

Un turno sulla carta non proibitivo per la squadra di Maurizio Ganz, che tuttavia sta vivendo un periodo non particolarmente brillante.

Milan Women-Pomigliano, il momento delle due squadre

Milan che con quattro punti in altrettante partite si ritrova nella parte destra della classifica in quella che a oggi sarebbe la poule salvezza. Un risultato certo al di sotto delle aspettative. Ma stretto alle rossonere che hanno vinto a Napoli e pareggiato fuori con il Como. Perdendo i due big match contro Juventus e Roma in un calendario sicuramente molto in salita.

Rossonere che devono superare la loro astinenza da gol. Non era mai accaduto che il Milan non segnasse per due partite di fila.

Ma anche le Pantere sono in astinenza. Un solo punto in quattro partite e nove gol subiti nelle ultime due partite tra Fiorentina e Roma rendono il Pomigliano la peggiore squadra della Serie A sotto l’aspetto difensivo.

Lo scorso anno nei due precedenti di regular season una vittoria per parte in due partite estremamente equilibrate. Anche lo scorso anno il Milan partì a rilento e fu sconfitto proprio a Pomigliano rimontando una iniziale autorete di Passeri, con il Milan costretto a giocare in inferiorità tutto il secondo tempo per una espulsione di Grimshaw, prima ammonita e poi espulsa. Al Vismara andò meglio: vittoria sempre di misura con un gol di Martina Piemonte.

Dove vedere Milan Women-Pomigliano

Partita: Milan-Pomigliano

Data: 22 ottobre

Orario: 12.30

Dove vederla in Tv: non sarà trasmessa

Come vederla in streaming: su DAZN in esclusiva

Milan Women-Pomigliano si gioca alle ore 12.30 al Vismara Puma House of Football di Milano. Arbitra Gabriele Sacchi di Macerata. La partita sarà visibile solo su DAZN, in streaming, a disposizione di tutti gli abbonati al servizio così come tutti gli altri match in programma nella quinta giornata del campionato di Serie A Femminile.

Dovrebbero rientrare dal primo minuto quasi tutte le giocatrici che Maurizio Ganz ha avuto a disposizione con il contagocce nelle ultime settimane. E dunque Asslani, entrata nel secondo tempo a Como, e Soffia. Milan che in settimana ha annunciato il rinnovo di Marta Mascarello con un ulteriore biennale valido fino al giugno 2026.

Dopo la sosta in programma domenica prossima per il doppio impegno della Nazionale, Milan ospite della Fiorentina, match sicuramente molto interessante, e Pomigliano chiamato in casa a una rivincita contro la Sampdoria, vittoriosa la settimana scorsa in Coppa Italia.