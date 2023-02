Il Milan femminile vince a fatica contro il Pomigliano donne che può recriminare per un rigore non dato. A decidere è una rete in mischia di Piemonte. Il video del match.

Milan Women batte Pomigliano femminile 1-0: questo il riassunto di quanto accaduto oggi al Vismara al termine di un match decisamente noioso nella prima metà ma anche piuttosto spumeggiante (e caratterizzato da un episodio dubbio) nella ripresa.

Di seguito, dunque, cronaca e tabellino della partita di calcio femminile tra le ragazze di Ganz e quelle di Sanchez.

Milan-Pomigliano femminile, primo tempo

Milan femminile più aggressivo, Pomigliano Women più attento, ma la prima mezz’ora del match è decisamente avara di emozioni: nonostante siano più propositive, le ragazze di Ganz non riescono infatti a sfondare il muro eretto dalla Pantere, facendo di fatto solo il solletico alla retroguardia ospite.

Il primo vero squillo del match arriva dunque solamente al 32′, quando Bergamaschi, ben imbeccata da Arnadottir, riesce a colpire di testa anticipando Cetinja, spedendo tuttavia alto sopra la traversa. Questa è però l’unica vera emozione di un primo tempo (eufemisticamente parlando) non entusiasmante e che si conclude a reti inviolate.

Milan-Pomigliano femminile, secondo tempo

Il Pomigliano femminile prova a cambiare registro in avvio di secondo tempo, come dimostra la clamorosa occasione avuta al 52′: sugli sviluppi di una punizione Gallazzi si trova tra i piedi un golosissimo pallone, ma calcia addosso a Giuliani che poi viene graziata da Taty, la quale in girata a porta spalancata manda fuori.

Da qui in poi la partita si accende, come dimostra la clamorosa chance sprecata da Guagni che al 59′, da sola in area piccola, centra in pieno Cetinja pur avendo davanti a sé tutto lo specchio. La risposta campana è affidata al diagonale di Fusini, al quale manda fuori di poco da posizione defilata.

Al 70′, però, il Milan passa in vantaggio: dopo una grande parata di Cetinja su Dubcova le rossonere battono infatti un calcio d’angolo da cui, dopo una serie di rimpalli, Piemonte riesce a trovare il tocco che beffa il portiere avversario e permette alla formazione di casa di portarsi sull’1-0.

Il Pomigliano donne non ci sta e, tra l’83’ e l’84, le ragazze di Sanchez sfiorano per due volte il gol: prima il miracolo di Giuliani su Amorim Dias e poi il salvataggio sulla linea di Adami sul tiro (con deviazione) di Novellino mantengono però avanti la squadra di Ganz che peraltro rischia con un (netto) tocco di mano nella propria area di Thomas che, nonostante il braccio fosse abbastanza largo, non viene ravvisato dall’arbitro. Veementi e giustificate le proteste ospiti, le quali tuttavia non trovano riscontro nel direttore di gara.

Dopo un’occasione nel recupero non concretizzata da Piemonte (l’attaccante non arriva per questione di centimetri su un pallone messo quasi sulla linea di porta da Arnadottir), la sfida si chiude dunque sull’1-0, con il Milan donne che dunque, con una sola gara rimasta nella regular season, si porta a -1 dall’Inter.

Tabellino Milan Women vs Pomigliano femminile 1-0

MILAN (4-2-3-1): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Nouwen, Bergamaschi; Adami, Grimshaw (46′ K. Dubcova); Vigilucci (82′ Mesjasz), Guagni (71′ Andersen), Thomas; Piemonte. All.: Ganz

POMIGLIANO (4-3-3): Cetinja; Fusini, Passeri, Golob, Rizza; Di Giammarino, Ferrario, Gallazzi (73′ Corelli); Martinez, Battelani (73′ Novellino), Taty (64′ Amorim Dias). All.: Sanchez

RETI: 69′ Piemonte

