Il Sassuolo Women batte il Como donne per 2-0 e respira in classifica di Serie A Femminile. Contro le lariane decide la doppietta di Sabatino.

Sabatino show e il Sassuolo femminile batte il Como Women: la doppietta dell’attaccante classe ’85 ha infatti permesso alle neroverdi di archiviare la pratica già nel primo tempo, portandosi a casa tre punti importantissimi in vista dei play out che decideranno chi rimarrà in Serie A donne.

Ecco riassunto e tabellino di quanto successo oggi in campo.

Sassuolo-Como femminile, primo tempo

Bastano meno di sei minuti di gioco al Sassuolo Women per portarsi in avanti: cross di Clelland, palla deviata da Hilaj, smanacciata corta di Beretta e ribattuta di Sabatino che da distanza ravvicinata non può sbagliare. Il gol è un segnale forte su quello che sarà un primo tempo che vedrà le neroverdi sempre piuttosto pericolose e il Como Women, invece, faticare a portarsi dalle parti di Kresche.

A dimostrazione di ciò, alla mezz’ora arriva anche il raddoppio emiliano, firmato ancora una volta dall’incontenibile Sabatino che questa volta batte Beretta con un morbido tocco sotto.

Dopo il 2-0 (eccezion fatta per un tiraccio di Beil che calcia alto da buona posizione), non si registrano quindi grandi occasioni, con il primo tempo che perciò si chiude con le padrone avanti di due reti e in pieno controllo della sfida.

Sassuolo-Como femminile, secondo tempo

Il primo quarto d’ora della ripresa è caratterizzato da due legni, uno per parte: a centrare il primo è Rizzon del Como Women, la quale con un campanile centra la parte alta della traversa, mentre per il Sassuolo donne è Brignoli (su cross di Jane) a schiacciare di testa e a centrare il palo a Beretta probabilmente battuta.

Il Como femminile, conscio del doppio svantaggio da recuperare, nel secondo tempo cerca dunque di rendersi pericoloso a più ripresa, trovando tuttavia un’attenta difese neroverde sulla propria strada e non riuscendo quindi a concretizzare alcunché. All’88’, addirittura, il Sassuolo troverebbe anche il tris con un destro all’incrocio di Clelland, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

La partita si chiude dunque sul 2-0, con la formazione di Piovani che trova punti pesanti in vista dei play off salvezza. Penultimo posto solitario, invece, per il Como donne.

SASSUOLO (4-3-3): Kresche; Orsi, Filangeri, Pleidrup, Philtjens; Brignoli, Bellucci (90′ Sciabica), Jane (90′ Brustia); Nagy (74′ Nowak), Sabatino (84′ Pondini), Clelland. All.: Piovani

COMO (4-3-3): Beretta; Zanoli (77′ Kravets), Rizzon, Brenn (58′ Di Luzio), Borini (46′ Lipman); Picchi, Beil (58′ Ceccotti), Hilaj; Beccari (69′ Rigaglia), Kubassova, Pavan. All.: De la Fuente