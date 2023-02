Il Milan Women, reduce dalla vittoria sulla Juve, affronta il Pomigliano donne. Ultime news e come vedere la partita di calcio femminile.

Il Milan femminile, dopo il grande successo ottenuto la scorsa settimana sul campo della Juventus Women, torna tra le mura amiche per la partita contro il Pomigliano donne.

Gara molto importante per entrambe le formazioni quella del Vismara, in quanto le rossonere devono fare più punti possibili per poter credere a una seconda parte di stagione da protagoniste mentre le campane cercheranno di centrare un’impresa per consolidare la propria posizione in vista dei play out salvezza.

In attesa del fischio d’inizio dell’arbitro Ettore Longo, andiamo a vedere probabili formazioni, pronostico e dove vedere il match di Serie A Femminile tra Milan e Pomigliano.

Milan-Pomigliano femminile, probabili formazioni

Sull’onda lunga della vittoria contro la Juve, è probabile che Ganz scelga di confermare tutta la squadra già vista a Vinovo, in modo da dare continuità e sfruttare l’entusiasmo che sicuramente pervade lo spogliatoio rossonero dopo un successo così importante.

Non è comunque da escludere che il tecnico rossonero cambi qualcosina per far rifiatare qualche elemento della rosa che nelle ultime gare ha accumulato un po’ di fatica.

Discorso simile per Sanchez che dovrebbe proporre un Pomigliano molto simile a quella che potremmo definire titolare: particolare attenzione all’attacco, dove Corelli, Battelani, Martinez e Amorim Dias sono in quattro per tre maglie.

MILAN (4-2-3-1): Giuliani; Arnadottir, Mesjasz, Nouwen, Guagni; Grimshaw, Mascarello; Thomas, K. Dubcova, Vigilucci; Piemonte. All.: Ganz

POMIGLIANO (4-3-3): Cetinja; Rizza, Golob, Passeri, Fusini; Gallazzi, Ferrario, Di Giammarino; Amorim Dias, Martinez, Corelli. All.: Sanchez

Pronostico Milan-Pomigliano femminile

Il Milan Women sta vivendo un ottimo momento di forma, ha racimolato dodici punti nelle ultime cinque gare e si presenta alla partita da quinto in classifica a +14 dal Pomigliano femminile.

I favori del pronostico, dunque, sono tutti per le rossonere, ma attenzione: già all’andata, infatti, le Pantere giocarono un brutto tiro mancino alla formazione meneghina…

Quando si gioca e dove vedere Milan Women vs Pomigliano donne

Milan–Pomigliano femminile si giocherà al Vismara domenica 12 febbraio con fischio d’inizio fissato alle ore 14.30.

La partita potrà essere vista su TIMvision, ma come tutte le sfide delle rossonere sarà trasmessa anche su Milan TV (DAZN e Sky).

