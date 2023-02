Un contestato rigore affossa la Juventus Women, il Milan femminile espugna Vinovo. 1-2 il risultato finale nel big match di Serie A donne. Highlights.

La Juventus femminile esce sconfitta dalla partita contro il Milan Women e vede allontanarsi la Roma donne, ora distante otto punti.

Vediamo il racconto e il tabellino del big match di questa giornata di Serie A Femminile.

Juventus-Milan femminile, primo tempo

Dopo un avvio equilibrato, è la Juventus Women ad andare subito vicinissima al vantaggio: al 15′ infatti Lenzini si inventa un velenoso tiro-cross, con la palla che si stampa sulla traversa. La risposta del Milan donne è affidata a Thomas, la quale si mette in proprio, entra in area e calcia, trovando però solamente un calcio d’angolo.

La partita, pur equilibrata e gioca su discreti ritmi, prosegue dunque senza squilli fino al 45′, quando arriva l’episodio che, di fatto, deciderà il match: su una punizione dalla sinistra si genera infatti un mischione con Boattin che, da terra, salva sulla riga (involontariamente) con la mano. L’arbitro non ha dubbi e fischia rigore in favore delle ospiti, espellendo poi la giocatrice della Juve. Sul dischetti si presenta Piemonte, glaciale nell’insaccare alle spalle di Peyraud-Magnin, mandando quindi la squadra di Ganz a riposo in vantaggio di un gol e di una calciatrice.

Juventus-Milan femminile, secondo tempo

La ripresa si apre con una colossale occasione per Grosso, la quale tira da distanza ravvicinata ma vede il tentativo sventato da Giuliani. La pressione della Juve donne è notevole, soprattutto in virtù dell’inferiorità numerica, tuttavia nemmeno la fortuna sorride alla squadra di Montemurro che, al 70′, centra pure una traversa con Beerensteyn.

Gol sbagliato, gol subito: al 75′ infatti Piemonte calcia dal limite, Rosucci smorza e la palla arriva a Thomas, la quale da posizione più che favorevole ha vita facile nell’infilare il portiere avversario per il raddoppio rossonero.

Il match, a questo punto, è virtualmente già chiuso, anche se al 94′ la rete di Beerensteyn (colpo di testa su calcio d’angolo) prova a ridare un po’ di vigore alla fiammella di speranza delle bianconere, una fiammella che però verrà definitivamente estinta dal triplice fischio che decreterà la fine delle ostilità e la seconda battuta d’arresto delle campionesse in carica, mai così in difficoltà dal loro approdo in Serie A. Per il Milan, invece, arriva una vittoria di prestigio.

Tabellino Juventus-Milan femminile 1-2

JUVENTUS (4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Lenzini (59′ Bonansea), Salvai (76′ Sembrant), Gama, Boattin; Pedersen (59′ Caruso), Rosucci; Grosso (85′ Nystrom), Cantore (79′ Gunnarsdottir), Beerensteyn; Girelli. All.: Montemurro

MILAN (4-2-3-1): Giuliani; Arnadottir, Mesjasz, Nouwen, Bergamaschi; Grimshaw (87′ Andersen), Mascarello (76′ Adami); Thomas, K. Dubcova, Asllani (66′ Vigilucci); Piemonte. All.: Ganz