La Roma donne non ha vita facile contro il Como femminile. Alla fine, però, Andressa decide la partita con un gol nel primo tempo. Highlights.

La Roma femminile, anche se con più fatica rispetto al previsto, batte anche il Como Women e continua la propria corsa verso lo scudetto.

Le giallorosse si sono infatti imposte per 0-1 in casa della squadra di De la Fuente, comunque dimostratasi piuttosto solida e tosta.

Di seguito, dunque, cronaca e tabellino della partita di Serie A Femminile.

Como-Roma femminile, primo tempo

Avvio di gara abbastanza complicato per la Roma Women che, pur tenendo il pallino del gioco, ha più di qualche difficoltà a superare la linea difensiva del Como donne, con le lariane brave a difendersi e a ripartire.

Al 26′, però, le lariane sbagliano e la squadra di Spugna castiga: Beretta, portiere delle padrone di casa, sbaglia tutto in fase di impostazione e favorisce Giacinti, la quale centra il palo ma può comunque esultare in quanto sulla sfera arriva Andressa che insacca sulla ribattuta.

La reazione della formazione lombarda è abbastanza timida, il che ovviamente favorisce la capitoline che dunque gestiscono senza troppi patemi d’animo. Al 43′ le ospiti potrebbero peraltro pure raddoppiare, ma la conclusione dal limite di Giugliano viene disinnescato da Beretta.

Vedi anche: rosa giocatrici AS Roma femminile

Como-Roma femminile, secondo tempo

La ripresa comincia con la Roma donne proiettata in avanti alla ricerca di un secondo gol che darebbe senz’altro un po’ di tranquillità in più e, nei primi dieci minuti, le giallorosse vanno per due volte vicine al raddoppio: Wenninger (54′) spara però alto calciando al volo da posizione ravvicinata, mentre Greggi (55′) centra la traversa con una gran botta dal limite.

La controffensiva comasca, di fatto, è tutta in un tiro di Beil neutralizzato da Ceasar, mentre i tentativi di chiudere la partita da parte dalla capolista sono poco concreti (un diagonale di Giacinti è tutto quello che c’è da segnalare).

La partita si chiude dunque sullo 0-1, un risultato che comunque basta alla Roma femminile per continuare a guardare tutti dall’alto in basso mantenendo a distanza di sicurezza le inseguitrici. Quarta partita senza vittoria invece per il Como Women, (in attesa degli altri risultati) sempre settimo a undici punti.

Como Women vs AS Roma Femminile 0-1, il tabellino

COMO (4-3-3): Beretta; Brenn, Rizzon, Kravets (62′ Borini), Zanoli; Picchi (86′ Cavicchia), Pastrenge, Beil (71′ Rigaglia); Pavan, Kubassova, Di Luzio (71′ Linberg). All.: De la Fuente

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Linari, Wenninger, Minami; Greggi, Giugliano; Glionna (75′ Selrud), Andressa (75′ Ciccotti), Haavi; Giacinti. All.: Spugna

RETI: 26′ Andressa