Il Parma Women gioca in casa contro la Sampdoria Women. Entrambe le squadre sono in fondo alla graduatoria della Serie A Femminile con dieci punti.

Parma femminile e Sampdoria Women aprono la domenica di Serie A donne: le due formazioni sono entrambe ultime in classifica e quindi vogliono a tutti costi trovare una vittoria che sarebbe molto importante in vista dei play out che decideranno la salvezza.

Vediamo dunque probabili formazioni, precedenti e pronostico, a che ora si gioca e dove vederla.

Parma-Sampdoria femminile, probabili formazioni

Né Parma Women né Sampdoria donne hanno squalifiche: l’unico provvedimento del Giudice Sportivo per le due squadre è la diffida della blucerchiata Pisani, la quale dunque alla prossima ammonizione sarà automaticamente fermata per un turno.

Non comunicati poi eventuali infortuni, anche se Cedeño è uscita malconcia dal match contro la Fiorentina. Sulla carta entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con la migliore formazione possibile.

Di seguito, dunque, le probabili formazioni del match tra Parma e Samp.

PARMA (4-2-3-1): Capelletti; Marchao, Cox, Heroum, Jelencic; Bardin, Farrelly; Martinovic, Arcangeli, Cambiaghi; Lazaro. All.: Giannetti

SAMPDORIA (4-3-3): Tampieri; Oliviero, Pettenuzzo, Pisani, Giordano; Prugna, Re, Fallico; Bonfantini, Tarenzi, Cuschieri. All.: Cincotta

Vedi anche: giocatrici rosa Sampdoria femminile

Parma-Sampdoria femminile, precedenti e pronostico

In Serie A Femminile c’è una solo precedente tra Parma donne e Sampdoria Women: la squadra ducale è infatti al suo primo anno nel massimo livello del calcio femminile italiano, quindi l’unico incontro con le blucerchiate risale alla gara d’andata. Nell o specifico, era fine ottobre e la gara si chiuse in pareggio.

Visto dunque l’equilibrio di classifica e nell’unico scontro diretto, è difficile azzardare come potrebbe finire la partita. Il Parma Women sembra però avvantaggiato: le ragazze di Panico (che tornerà in panchina dopo due turni di squalifica) giocheranno infatti in casa e sono reduci da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate, mentre le liguri hanno incassato ben otto sconfitte negli ultimi otto turni di Serie A donne.

Vedi anche: calendario Serie A Femminile

Parma vs Sampdoria donne, a che ora si gioca e dove vederla

La partita tra Parma Women e Samp femminile si disputerà domenica 12 febbraio 2023 allo stadio Tardini, lo stesso della squadra crociata maschile.

La sfida sarà trasmessa in esclusiva TIMvision, quindi sarà disponibile esclusivamente sulla piattaforma di streaming a pagamento.