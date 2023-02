Sassuolo femminile e Como Women, entrambe a undici punti, scendono in campo domenica e si giocano punti importanti. Probabili formazioni e dove vederla.

Il Sassuolo femminile e il Como Women provano a racimolare punti importanti nella penultima giornata della stagione regolare prima di gettarsi a capofitto nei play out salvezza: le due formazioni in questo turno di affronteranno infatti in uno scontro diretto che potrebbe rivelarsi decisivo in vista della seconda parte di stagione.

In attesa della partita di Serie A Femminile, ecco dunque situazione di classifica, probabili formazioni e dove vedere il match.

Classifica Sassuolo femminile e Como Women

Sassuolo e Como arrivano alla partita in perfetto equilibrio: undici punti, due vittorie, cinque pareggio e nove sconfitte a testa il bottino attuale delle due avversarie di giornata.

Parità anche per quanto riguarda l’unico scontro diretto stagionale, partita che si disputò in terra lombarda e che si chiuse in pareggio.

Sassuolo-Como femminile, probabili formazioni

Non sono stati comunicati infortuni né per il Sassuolo femminile né per il Como Women, quindi sotto questo punto di vista non dovrebbero esserci forfait. Discorso simile per quanto riguarda il Giudice Sportivo, in quanto nessuno delle due squadre ha giocatrici squalificate.

Mister Piovani dovrebbe dunque confermare il suo 3-5-2, proponendo in avanti il temibilissimo tandem offensivo formato da Clelland e Sabatino, entrambe bomber di esperienza e con decine di gol segnati in Serie A.

4-3-3 invece per De la Fuente, il quale punterà sul terzetto Pavan–Kubassova–Di Luzio per fare male alla retroguardia neroverde.

Di seguito, dunque, le probabili formazioni di Sassuolo femminile-Como Women.

SASSUOLO (3-5-2): Kresche; Nagy, Filangeri, Pleidrup; Philtjens, Jane, Bellucci, Brustia, Orsi; Clelland, Sabatino. All.: Piovani

COMO (4-3-3): Beretta; Brenn, Rizzon, Kravets, Zanoli; Picchi, Pastrenge, Beil; Pavan, Kubassova, Di Luzio. All.: De la Fuente

Come vedere Sassuolo femminile vs Como Women

Sassuolo–Como femminile si disputerà domenica 12 febbraio 2023 allo stadio Ricci e sarà trasmessa solamente in streaming su TIMvision.

La partita è infatti un’esclusiva della piattaforma e non sarà dunque possibile seguirla gratuitamente. Per chi volesse seguire dal vivo la partita, tutte le informazioni relative ai biglietti sono riportato sul sito ufficiale della padrone di casa.

