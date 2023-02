Il Parma Women si impone per 3-1 al Tardini contro una Sampdoria donne che nel finale non riesce a riaprirla nel finale. Blucerchiate ultime da sole in Serie A Femminile. Highlights del match.

Il Parma femminile vince lo scontro diretto sulla Sampdoria Women: le ducali, trascinate in particolar modo da una Lazaro in grande forma, hanno infatti battuto per 3-1 le blucerchiate, ora da sole all’ultimo posto della Serie A Femminile.

Di seguito cronaca e tabellino della partita di calcio donne.

Parma-Sampdoria femminile, primo tempo

Partenza subito molto aggressiva per il Parma donne che già al 12′ capitalizza la propria pressione: a trovare il gol del vantaggio è Lazaro, al posto giusto al momento giusto quando Santoro, dopo aver chiuso una triangolazione con Corbin, mette in mezzo dalla sinistra e la spagnola si fa trovare pronta a insaccare con un comodo tap-in.

Trovato il gol, le padrone di casa continuano ad attaccare e, dopo una clamorosa occasione di Corbin (grande parata di Tampieri sulla girata da distanza ravvicinata della numero 3 crociata), al 35′ trovano il raddoppio con Farrelly, la quale segna con un gran tiro da fuori che si insacca all’angolino basso (Tampieri, in questo caso, non appare eccessivamente reattiva).

Nonostante un altro paio di ottime occasioni parmensi, sulle quali spicca il palo centrato di testa da Corbin, la prima parte di gara si chiude sul 2-0.

La ripresa comincia come il primo tempo, vale a dire con un gol del Parma Women: in gol ancora una volta Lazaro che riceve da Corbin, resiste agli assalti della difesa avversaria e insacca alle spalle di una Tampieri in uscita disperata.

La tardiva risposta della Sampdoria Women arriva solamente all’83’, quando Bonfantini si procura e poi trasforma il rigore del 3-1, trovando poi pochi minuti dopo un’ottima parata di Cappelletti su una pericolosa conclusione da dentro l’area. Nel recupero anche la traversa di Prugna, la quale in semirovesciata centra il legno per quello che è di fatto l’ultima emozione della partita.

Il Parma femminile vola dunque a quattordici punti e abbandona l’ultimo posto in classifica, posizione ora occupata in solitaria dalla Samp Women.

Tabellino Parma Women vs Sampdoria femminile

PARMA (4-3-3): Capelletti; Santoro, Jelencic, Cox (70′ Pirone), Heroum; Arrigoni (77′ Williams), Farrelly, Bardin; Corbin (58′ Cambiaghi), Lazaro (58′ Vaitukaityte), Arcangeli. All.: Panico

SAMPDORIA (4-4-2): Tampieri; Giordano (52′ Panzeri), Pettenuzzo, Pisani (65′ De Rita), Oliviero; Prugna, Fallico, Re (77′ Conc), Cuschieri (64′ Regazzoli); Tarenzi (53′ Cedeño), Bonfantini. All.: Cincotta

RETI: 12′ e 48′ Lazaro (P), 35′ Farrelly (P), 83′ rig. Bonfantini (S)