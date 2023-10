Poche novità ma importanti nelle convocazioni del CT Soncin in vista delle sfide della Nazionale donne in Women’s Nation League contro Spagna e Svezia

Doppio appuntamento per la Nazionale femminile che affronta il secondo dei tre cicli di incontri della Women’s Nations League. Le partite sono in programma a venerdì 27 ottobre contro la Spagna campione del mondo e martedì 31 ottobre a Malmo contro la Svezia, vicecampionessa olimpica e bronzo mondiale.

Nazionale femminile, convocate e escluse da Soncin

Dopo le prime due partite, con la vittoria a Berna contro la Svizzera e la sconfitta di misura di Castel di Sangro contro la Svezia, Soncin punta su molte conferme e qualche test.

Rispetto al mese scorso si registrano i rientri di Lisa Boattin, Michela Catena, Cecilia Salvai e Martina Tomaselli. Boattin per la verità era tra le 29 giocatrici chiamate anche nella prima di Soncin, ma era stata costretta a disertare l’impegno a causa di problemi fisici. Ancora niente convocazione per Durante, operata prima dell’inizio della stagione per una frattura e in fase di recupero.

Gli inserimenti di Salvai e Boattin in difesa sostituiscono le due giocatrici del Sassuolo Filangeri e Orsi e Beatrice Merlo. Tra le centrocampiste resta a casa Valentina Cernoia del Milan, non convocata; tra le attaccanti spicca invece l’assenza di Martina Piemonte e Chiara Beccari. Per Michela Catena (Fiorentina) protagonista di uno splendido avvio di stagione con la Viola, è un ritorno importante come per Martina Tomaselli (Roma) già convocata ma senza presenze in nazionale maggiore nonostante la lunga militanza in U17 e U19. Prima chiama per Michela Cambiaghi, che aveva già vestito la maglia azzurra ma mai quella della Nazionale maggiore.

Nazionale donne lista convocate

L’Italia femminile si radunerà presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano nella serata di domenica; due giorni di lavoro prima del trasferimento a Salerno per il match in programma all’Arechi. Seconda fase del ritiro di nuovo Coverciano, da dove la squadra partirà per la Svezia domenica 29 ottobre.

Queste le 28 giocatrici di Andrea Soncin.

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina).

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Tomaselli (Roma).

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Annamaria Serturini (Roma).

Nazionale donne i precedenti con Spagna e Svezia

L’Italia torna a giocare contro la Spagna a distanza di un anno. Nel luglio 2022, poco prima di partire per l’Europeo, in amichevole le azzurre pareggiarono 1-1 ma le cose da allora sono completamente cambiate. La Nazionale femminile della Spagna ha confermato un importante percorso di crescita conquistando il suo primo, storico, titolo Mondiale in un torneo che ha visto la Nazionale di calcio femminile italiana eliminata nella fase a gironi. Spagna che ha appena cambiato CT. In panchina quella con l’Italia sarà l’esordio per Montserrat Tomé, fino a poche settimane fa vice di Jorge Vilda, oggi al Marocco femminile.

La Svezia ci ha battuto sonoramente ai Mondiali ma a Castel di Sangro per la seconda partita della UWCL la Nazionale Donne si è dimostrata all’altezza del compito e di una sfida proibitiva. In una tradizione che vede l’Italia calcio femminile nettamente sfavorita.